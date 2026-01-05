lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Se cruza de vereda?

River evalúa la contratación de Sebastián Villa y se enciende la polémica del mercado de pases

El club de Núñez analiza avanzar por el delantero colombiano, pese a la resistencia que genera entre los hinchas por sus antecedentes judiciales. Marcelo Gallardo y la dirigencia ya discuten la operación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
river-habria-tanteado-la-situacion-sebastian-villa

La bomba del mercado de pases de verano empieza a tomar forma en Núñez. River evalúa seriamente la posibilidad de contratar a Sebastián Villa, delantero colombiano con pasado en Boca y actualidad en Independiente Rivadavia, una alternativa que genera impacto deportivo, pero también una fuerte controversia puertas adentro y afuera del club.

Lee además
san martin se arma para la primera nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
¿sera que me mocharon?: el sugestivo posteo de hinestroza en medio del impasse por su pase a boca
Mercado de pases

"¿Será que me mocharon?": el sugestivo posteo de Hinestroza en medio del impasse por su pase a Boca

Según pudo reconstruirse, el nombre del atacante fue acercado a la dirigencia y al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, que analiza el escenario completo. Si los números cierran y el costo final resulta accesible, en River no descartan avanzar por un futbolista al que consideran determinante desde lo futbolístico, aunque saben que su llegada podría desatar una fuerte reacción entre los hinchas por las causas judiciales que arrastra.

El debate no es menor. La posible contratación de Villa choca de frente con el discurso institucional del club, que en los últimos años impulsó protocolos contra la violencia de género y modificaciones estatutarias vinculadas a la igualdad. Sin embargo, en el análisis interno pesa la necesidad deportiva de dejar atrás una de las temporadas más flojas de los últimos tiempos.

El análisis deportivo y el costo de la operación

En Núñez entienden que Villa aportaría desequilibrio, velocidad y uno contra uno, cualidades que hoy escasean en el plantel. Lo definen como un jugador “diferente” dentro del campo y consideran que, si la operación ronda los 4 millones de dólares, el beneficio deportivo podría justificar el riesgo político e institucional.

Independiente Rivadavia, dueño de su pase, ya asumió que el futbolista no continuará en el club. Así lo confirmó Daniel Vila, dirigente del conjunto mendocino, quien recordó que existe un compromiso para facilitar su salida pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027. La Lepra pretende cerca de 7 millones de dólares por el 100% de la ficha, aunque ese monto podría negociarse.

Villa, en alza y con guiños cruzados

En lo estrictamente futbolístico, Villa viene de un 2025 destacado: fue clave en la consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, sumó seis goles y diez asistencias en 38 partidos y mostró una versión más madura de su juego. Tras disfrutar de sus vacaciones en Brasil, no se presentará al inicio de la pretemporada, señal clara de que su salida es inminente.

Mientras tanto, el nombre del colombiano ya generó repudios públicos de socias e hinchas de River en redes sociales. A la par, el propio jugador alimentó las especulaciones con un guiño a Juan Fernando Quintero, amigo personal y representado por el mismo manager, Rodrigo Riep, un nexo con buena relación tanto con Gallardo como con ambas instituciones.

Por ahora, el interés existe y el análisis continúa. Si River decide avanzar, la eventual llegada de Sebastián Villa no pasará inadvertida: será una de las transferencias más resonantes y discutidas del verano, dentro y fuera del Monumental.

Seguí leyendo

El viaje de la ilusión: desde lo profundo de 25 de Mayo, recorren casi 100 kilómetros a diario para jugar el Mundialito de Trinidad

Arrancó el Mundialito de Trinidad: emoción, 'fulbito' y una semana a puro potrero infantil en San Juan

De Chepes a Trinidad, con la misma ilusión: Pablo volvió al Mundialito, ahora como profe

Estuviste en el 12 de Octubre alentando a tu equipo: ¡buscate!

Contratiempo en River: se desgarró una pieza clave del once de Gallardo

Leo Cobarrubia y un inicio de enero triunfal en el mes de la Vuelta a San Juan

Sorpresa en el tenis mundial: Novak Djokovic rompió con la Asociación de Tenistas Profesionales

Unión le ganó a Peñaflor con autoridad y llega entonado al segundo partido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin se arma para la primera nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Posiciones desencontradas

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta
Historia

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Te Puede Interesar

Así se entregó el Tarta Arancibia, acusado de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, acusado de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un año parejo y un cierre en alza: así quedó San Juan en la coparticipación
Coparticipación de impuestos

Cómo le fue a San Juan en el reparto de la plata nacional: moderado en el año, mejor en diciembre

Las compras de Reyes Magos, a último momento en San Juan.
Videonota

"El último esfuerzo": los "Reyes" coparon el centro sanjuanino en la recta final y contaron qué compraron

Este miércoles arrancan las Colonias de Verano 2026 gratuitas en San Juan.
Diversión y aprendizaje

Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán

David Wikstrom es el abogado que le asignaron a Nicolás Maduro.
Tiene un precedente llamativo

Quién es David Wikstrom, el abogado que el tribunal de Nueva York le asignó a Nicolás Maduro