River evalúa la contratación de Sebastián Villa y se enciende la polémica del mercado de pases

La bomba del mercado de pases de verano empieza a tomar forma en Núñez. River evalúa seriamente la posibilidad de contratar a Sebastián Villa, delantero colombiano con pasado en Boca y actualidad en Independiente Rivadavia, una alternativa que genera impacto deportivo, pero también una fuerte controversia puertas adentro y afuera del club.

Mercado de pases "¿Será que me mocharon?": el sugestivo posteo de Hinestroza en medio del impasse por su pase a Boca

Según pudo reconstruirse, el nombre del atacante fue acercado a la dirigencia y al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, que analiza el escenario completo. Si los números cierran y el costo final resulta accesible, en River no descartan avanzar por un futbolista al que consideran determinante desde lo futbolístico, aunque saben que su llegada podría desatar una fuerte reacción entre los hinchas por las causas judiciales que arrastra.

El debate no es menor. La posible contratación de Villa choca de frente con el discurso institucional del club, que en los últimos años impulsó protocolos contra la violencia de género y modificaciones estatutarias vinculadas a la igualdad. Sin embargo, en el análisis interno pesa la necesidad deportiva de dejar atrás una de las temporadas más flojas de los últimos tiempos.

El análisis deportivo y el costo de la operación

En Núñez entienden que Villa aportaría desequilibrio, velocidad y uno contra uno, cualidades que hoy escasean en el plantel. Lo definen como un jugador “diferente” dentro del campo y consideran que, si la operación ronda los 4 millones de dólares, el beneficio deportivo podría justificar el riesgo político e institucional.

Independiente Rivadavia, dueño de su pase, ya asumió que el futbolista no continuará en el club. Así lo confirmó Daniel Vila, dirigente del conjunto mendocino, quien recordó que existe un compromiso para facilitar su salida pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027. La Lepra pretende cerca de 7 millones de dólares por el 100% de la ficha, aunque ese monto podría negociarse.

Villa, en alza y con guiños cruzados

En lo estrictamente futbolístico, Villa viene de un 2025 destacado: fue clave en la consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, sumó seis goles y diez asistencias en 38 partidos y mostró una versión más madura de su juego. Tras disfrutar de sus vacaciones en Brasil, no se presentará al inicio de la pretemporada, señal clara de que su salida es inminente.

Mientras tanto, el nombre del colombiano ya generó repudios públicos de socias e hinchas de River en redes sociales. A la par, el propio jugador alimentó las especulaciones con un guiño a Juan Fernando Quintero, amigo personal y representado por el mismo manager, Rodrigo Riep, un nexo con buena relación tanto con Gallardo como con ambas instituciones.

Por ahora, el interés existe y el análisis continúa. Si River decide avanzar, la eventual llegada de Sebastián Villa no pasará inadvertida: será una de las transferencias más resonantes y discutidas del verano, dentro y fuera del Monumental.