Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

Un hecho de extrema gravedad se produjo en la madrugada de este lunes en una ruta sanjuanina, cuando un transportista fue arrestado luego de arremeter contra efectivos de la Policía Rural, herir a uno de ellos y escapar durante varios kilómetros antes de ser capturado.

De acuerdo con datos oficiales, el episodio comenzó cerca de las 2:55 , en el sector de Cuestas de las Vacas , sobre Ruta Nacional 141 , donde agentes rurales intentaron detener la marcha de un camión Scania de color blanco para un control de rutina. Al notar que el conductor evidenciaba un estado de intoxicación alcohólica, los uniformados le ordenaron detenerse, pero el hombre reaccionó de forma agresiva.

Lejos de frenar, el chofer aceleró y embistió al personal policial, atropellando a uno de los efectivos y provocando además daños a una motocicleta perteneciente a la base rural. Tras el violento ataque, el conductor huyó a toda velocidad.

image

La persecución se prolongó por más de 80 kilómetros, primero por la Ruta 141 y luego por la Ruta Nacional 20, con el camión desplazándose de manera temeraria: realizando maniobras peligrosas, invadiendo carriles y desoyendo por completo las sirenas, balizas y órdenes de detención.

El seguimiento culminó en Las Trancas, ya en el límite con la provincia de San Luis, cuando un operativo conjunto permitió interceptar el vehículo en el Control Encón. Allí fue detenido el conductor, identificado como Edgardo Gastón Algañaraz, de 50 años, domiciliado en Luján de Cuyo, Mendoza.

image

En relación al policía herido, fue atendido por personal de salud y, según se informó, no presenta lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

El camionero permanece detenido, mientras continúan las actuaciones judiciales, las pericias sobre el rodado y los análisis de alcoholemia correspondientes.