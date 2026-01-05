lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

El chofer fue detenido luego de embestir a un policía, provocar destrozos y conducir de manera temeraria desde la Cuesta de las Vacas hasta la localidad de Las Trancas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
camion

Un hecho de extrema gravedad se produjo en la madrugada de este lunes en una ruta sanjuanina, cuando un transportista fue arrestado luego de arremeter contra efectivos de la Policía Rural, herir a uno de ellos y escapar durante varios kilómetros antes de ser capturado.

Lee además
asi se entrego el tarta arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
se entrego el tarta, estaba profugo por una gresca armada en pocito que dejo a un hombre peleando por su vida
Último momento

Se entregó el "Tarta", estaba prófugo por una gresca armada en Pocito que dejó a un hombre peleando por su vida

De acuerdo con datos oficiales, el episodio comenzó cerca de las 2:55, en el sector de Cuestas de las Vacas, sobre Ruta Nacional 141, donde agentes rurales intentaron detener la marcha de un camión Scania de color blanco para un control de rutina. Al notar que el conductor evidenciaba un estado de intoxicación alcohólica, los uniformados le ordenaron detenerse, pero el hombre reaccionó de forma agresiva.

Lejos de frenar, el chofer aceleró y embistió al personal policial, atropellando a uno de los efectivos y provocando además daños a una motocicleta perteneciente a la base rural. Tras el violento ataque, el conductor huyó a toda velocidad.

image

La persecución se prolongó por más de 80 kilómetros, primero por la Ruta 141 y luego por la Ruta Nacional 20, con el camión desplazándose de manera temeraria: realizando maniobras peligrosas, invadiendo carriles y desoyendo por completo las sirenas, balizas y órdenes de detención.

El seguimiento culminó en Las Trancas, ya en el límite con la provincia de San Luis, cuando un operativo conjunto permitió interceptar el vehículo en el Control Encón. Allí fue detenido el conductor, identificado como Edgardo Gastón Algañaraz, de 50 años, domiciliado en Luján de Cuyo, Mendoza.

image

En relación al policía herido, fue atendido por personal de salud y, según se informó, no presenta lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

El camionero permanece detenido, mientras continúan las actuaciones judiciales, las pericias sobre el rodado y los análisis de alcoholemia correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Aparecieron los videos de la brutal gresca en Pocito por la que un hombre pelea por su vida

Tensión en Chimbas: una familia soltó un pitbull contra la Policía para evitar la detención de un delincuente

Estaba de picnic en el Skate Park de Caucete, se le resbaló el termo y su beba sufrió importantes quemaduras

Impactante choque: una camioneta volcó y seis personas resultaron heridas

Atraparon a cuatro jóvenes, entre ellos 2 menores, por el robo en una finca

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Violenta pelea entre vecinos en Pocito: un hombre fue baleado y lucha por su vida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
este es el tarta, el presunto pistolero que dejo al borde de la muerte a otro joven en una gresca en pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Posiciones desencontradas

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta
Historia

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Te Puede Interesar

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un año parejo y un cierre en alza: así quedó San Juan en la coparticipación
Coparticipación de impuestos

Cómo le fue a San Juan en el reparto de la plata nacional: moderado en el año, mejor en diciembre

Las compras de Reyes Magos, a último momento en San Juan.
Videonota

"El último esfuerzo": los "Reyes" coparon el centro sanjuanino en la recta final y contaron qué compraron

Este miércoles arrancan las Colonias de Verano 2026 gratuitas en San Juan.
Diversión y aprendizaje

Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán

David Wikstrom es el abogado que le asignaron a Nicolás Maduro.
Tiene un precedente llamativo

Quién es David Wikstrom, el abogado que el tribunal de Nueva York le asignó a Nicolás Maduro