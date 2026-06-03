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Producción local y ecología: impulsan iniciativas de conciencia sustentable para la próxima Feria Agroproductiva

El clásico encuentro del Parque de Mayo no solo ofrecerá los mejores productos de la tierra sanjuanina, sino que también sumará el programa "Cambio Verde" para canjear reciclables por vouchers de compra, vacunas y servicios útiles para los vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
feria agroproductiva

La Feria Agroproductiva ya es un clásico de los fines de semana en San Juan, pero la próxima edición promete ir un paso más allá de la tradicional compra de alimentos frescos. Este sábado 6 de junio, de 09:30 a 14:00 horas, el Paseo de las Palmeras en el Parque de Mayo se transformará en un espacio donde la producción local, la sustentabilidad y el acceso a servicios esenciales se darán la mano. Organizada en conjunto por distintas áreas del Gobierno de San Juan, la jornada busca apuntalar el trabajo de los productores y, al mismo tiempo, sembrar una fuerte conciencia ecológica en la comunidad.

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Los sanjuaninos que se acerquen al paseo podrán abastecerse directamente de los trabajadores de la tierra, garantizando frescura y excelentes precios en hortalizas de temporada, huevos de campo, aceites de oliva, vinos artesanales, dulces caseros, plantas, panificados, conservas y productos gourmet. Además de la variada oferta comercial, el encuentro funcionará como un punto de cercanía para el ciudadano, ya que se instalará el Vacunatorio Móvil, se brindará asesoramiento especializado sobre la campaña invernal de cítricos, estará disponible el puesto de carga para la tarjeta SUBE y se hará presente la Dirección de Protección y Promoción de Derechos Humanos.

Uno de los atractivos centrales y más novedosos de esta edición será la llegada del programa Cambio Verde, una iniciativa que propone un esquema de economía circular directa. Quienes lleven 20 materiales reciclables, como plástico, papel, vidrio o cartón, recibirán a cambio un voucher para utilizar dentro de la misma feria. También se aceptarán residuos electrónicos en desuso, completando una propuesta integral que busca fomentar el consumo responsable, reducir el impacto ambiental mediante el intercambio directo y premiar el compromiso ecológico de los vecinos.

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