Sergio Vallejos denunciado por violencia de género: ya tiene fecha de audiencia

La i nvestigación penal preparatoria que involucra al conocido empresario y dirigente político local, Sergio Vallejos , ha sumado un avance clave en tribunales. Fuentes judiciales de estricto crédito confirmaron que la Oficina Judicial penal ya fijó la fecha para la audiencia de formalización de la imputación y procedió al sorteo del magistrado que controlará las garantías del proceso.

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El acto procesal quedó programado para el próximo 9 de junio a las 8:30 horas . El juez de Garantías que presidirá la audiencia y controlará la legalidad de la investigación será el Mariano Carrera.

image Juez de Garantías, Mariano Carrera.

La causa penal se originó a partir de una denuncia radicada en la UFI CAVIG. Según consta en el expediente, el hecho investigado habría tenido lugar entre la noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16 de mayo pasados, en el domicilio que el empresario compartía con la denunciante.

Alrededor de las 5:00 de la mañana de ese sábado, la mujer se presentó ante las autoridades judiciales en un evidente estado de alteración emocional. En su declaración, relató que Vallejos la había zamarreado físicamente y proferido amenazas verbales. Tras la denuncia, la presunta víctima fue examinada por una médica legista de la institución, quien constató de manera oficial la existencia de lesiones físicas de carácter leve.

Allanamiento y secuestro de armamento a Sergio Vallejos

Un elemento que sumó gravedad al cuadro inicial surgió de la entrevista realizada a la denunciante. La mujer advirtió a los investigadores que Vallejos, con quien mantenía una relación de convivencia, resguardaba armas de fuego.

Ante el riesgo potencial que esto implicaba, y aprovechando la ausencia del sospechoso en el lugar, la fiscalía solicitó una orden de registro. El procedimiento se ejecutó la tarde del domingo 17 de mayo. Durante el allanamiento, las fuerzas policiales y judiciales secuestraron un total de cinco armas de fuego de distintos calibres, acompañadas de sus respectivas municiones.

image El político sanjuanino Sergio Vallejos, denunciado por un supuesto caso de violencia de género.

Actualmente, este material se encuentra incautado bajo custodia. Una de las líneas del caso busca determinar si el dirigente cuenta con las debidas autorizaciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para la tenencia y portación de dicho armamento. Según él, en su descargo, dice que tiene los papeles correspondientes.

La acusación contra Vallejos

La hipótesis fiscal sostiene que existen elementos de convicción suficientes y sospechas fundadas para encuadrar la conducta de Vallejos bajo los delitos de lesiones leves y amenazas simples, agravadas tanto por el vínculo como por mediar violencia de género.

image Fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio

El equipo del Ministerio Público Fiscal a cargo del caso está integrado por el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio, quienes actúan bajo la supervisión directa de los fiscales coordinadores Claudia Ruiz Carignano y Alberto Martínez. La acumulación de pruebas biológicas, testimoniales y el resultado de las pericias médicas preliminares fueron los fundamentos para que la fiscalía solicitara formalmente la audiencia que ahora tiene fecha cierta.

Tras tomar estado público la gravedad de la denuncia, Sergio Vallejos rompió el silencio mediante un comunicado de prensa. El referente político encuadró el conflicto estrictamente dentro de lo que denominó "la triste situación de separación" de su pareja, catalogándolo como un asunto del ámbito privado y personal.

Asimismo, el empresario textil rechazó de cuajo las acusaciones y apuntó contra sectores políticos y mediáticos, denunciando la existencia de "un vil aprovechamiento político" y una "campaña de despliegue mediático" diseñada de forma deliberada para perjudicar su imagen pública y su carrera política.