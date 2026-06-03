Un policía de 25 de Mayo le salvó la vida a una beba que no respiraba y convulsionaba

Una madrugada que pudo haber terminado en tragedia se transformó en un milagro gracias al rápido y profesional actuar de la Policía de San Juan. Un efectivo de la Comisaría 10ma le salvó la vida a una beba de un año y seis meses que había dejado de respirar tras sufrir cuadro de convulsiones en su vivienda.

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El dramático episodio comenzó a registrarse a las 02:51 horas de este miércoles , cuando un llamado de emergencia al 911 alertó a las autoridades. Desesperado, un hombre informó que su pequeña hija presentaba convulsiones, tenía la mirada fija y no respondía a ningún estímulo, una situación que aparentemente se desencadenó a raíz de un cuadro febril severo.

De inmediato, un móvil policial se comisionó en el barrio Santa Rosa. Al arribar al domicilio, el cabo primero Walter Gamboa se encontró con el peor escenario: la menor estaba completamente inconsciente y ya no respiraba. Sin perder un solo segundo, el uniformado inició las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) adaptadas para la edad de la niña. Tras momentos de extrema tensión, la pericia del efectivo dio resultado y la pequeña recuperó el conocimiento.

Ante la crítica urgencia y para no dilatar los tiempos de espera de una ambulancia, los policías subieron a la beba y a su madre, de 33 años, al móvil policial para trasladarlas de inmediato al centro de salud local.

La odisea concluyó en el Hospital Departamental de 25 de Mayo, donde la menor fue recibida por un doctor. El profesional médico se encargó de estabilizarla por completo y, afortunadamente, confirmó que la niña ya se encuentra fuera de peligro, quedando en observación tras el tremendo susto.