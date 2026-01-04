lunes 5 de enero 2026

Regional Amateur

Unión le ganó a Peñaflor con autoridad y llega entonado al segundo partido

El Azul se impuso 2-0 frente al Canario y va con ventaja al partido de vuelta que se disputará el próximo domingo en San Martín. Está en juego el pase a semifinales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Unión pisó fuerte en casa y triunfó con autoridad ante Peñaflor para soñar con las semifinales del Regional Amateur. El Azul de Villa Krause se impuso 2-0 en el choque de ida, con goles de Weyreuter y Torres. Con este triunfo, llega entonado al partido de vuelta que se disputará el próximo domingo en San Martín.

Aunque el equipo supercampeón que dirige Juan Colarte no tuvo un buen arranque y sufrió bastante en defensa, con el correr de los minutos se pudo acomodar y sorprender antes del entretiempo.

La apertura del marcador llegó de la mano de Catriel Weyreuter, quien con una definición precisa en el corazón del área chica desató el primer grito de gol en la tribuna y le dio la tranquilidad necesaria al equipo para manejar los tiempos. Peñaflor, por su parte, intentó reaccionar, pero la defensa del local mejoró y se mantuvo firme, cortando los circuitos de juego del visitante.

Apenas un puñado de minutos mas tarde, el local siguió buscando ampliar la diferencia para no sufrir en la vuelta, y el premio llegó a través de Agustín Torres. El segundo tanto fue el mazazo definitivo para bajarle la persiana al partido en el 12 de Octubre.

El próximo domingo, la historia se trasladará a San Martín, donde Peñaflor buscará hacerse fuerte con su gente y revertir el global.

Por ahora, Unión disfruta de un presente inmejorable: ganó y llega con los deberes hechos al segundo partido. La serie está abierta y el sueño de las semifinales está a solo 90 minutos de distancia.

