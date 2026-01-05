"¿Será que me mocharon?": el sugestivo posteo de Hinestroza en medio del impasse por su pase a Boca

Mientras su llegada a Boca sigue en stand by, Marino Hinestroza volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez fuera de la cancha. El extremo colombiano de 23 años publicó un sugestivo mensaje en sus redes sociales en medio del impasse que mantiene frenada su transferencia al club de la Ribera, una situación que alimenta la expectativa y también la impaciencia.

“¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”, escribió Hinestroza en una historia de Instagram, a la que luego le agregó un tono más liviano con la frase “eh, jaja, deje la bobada”, acompañada de emojis. El posteo fue interpretado como una clara indirecta hacia Boca, que decidió bajar el ritmo de las negociaciones en el cierre de 2025.

Una negociación frenada y un jugador impaciente

La publicación del colombiano se da en un contexto particular. Días antes de Navidad, el propio Hinestroza había dado a entender que su llegada a Boca estaba prácticamente cerrada. Sin embargo, un desacuerdo económico de último momento con Atlético Nacional empantanó la operación y dejó el pase en pausa.

Desde entonces, el escenario se volvió más complejo. Boca no retomó contactos en los primeros días del año, mientras que el jugador ya le manifestó al club colombiano su intención de vestir la camiseta azul y oro. Esa falta de definiciones parece haber sido el detonante del mensaje que encendió las redes.

La traba que demora el pase a Boca

Desde lo contractual, en Boca aseguran que todo está acordado. El Xeneize aceptó las condiciones económicas y ofertó los cinco millones de dólares solicitados por Atlético Nacional, por lo que existe consenso en el monto de la transferencia.

El problema surge en el reparto de los porcentajes del pase entre el club y el futbolista. Esa diferencia interna es la que hoy mantiene trabada la operación y obliga a todas las partes a esperar una resolución. En la Ribera están al tanto de la situación y consideran que no hay riesgo real de que la negociación se caiga, por lo que optaron por darle tiempo al jugador para que destrabe el conflicto.

Qué falta para que sea refuerzo

Si el desacuerdo se resuelve, Hinestroza firmará contrato con Boca hasta diciembre de 2029 y se convertirá en el primer refuerzo del mercado de pases. Por ahora, la pelota sigue del lado del jugador y de Atlético Nacional, mientras el colombiano deja mensajes que reflejan su deseo de que el pase se concrete cuanto antes.

En el medio, Boca espera en silencio y Hinestroza, fiel a su estilo punzante, también juega su partido fuera de la cancha.

