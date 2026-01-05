lunes 5 de enero 2026

Esta tarde

Ilusión renovada: San Martín vuelve al trabajo y da inicio a la era Ariel Martos

Este lunes por la tarde, con Ariel Martos al frente, el Verdinegro pone primera en Concepción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín.

San Martín.

Desde las 18horas, San Martín pone primera y da inicio a una nueva etapa bajo la conducción de Ariel Martos. Después del trago amargo del descenso, el plantel se reencontrará en el Hilario Sánchez para comenzar una pretemporada que se extenderá por aproximadamente un mes y que marcará un fuerte recambio respecto al ciclo anterior.

Del plantel que disputó la temporada del año pasado, son pocos los futbolistas que continúan en el club. Por el momento, siguen vinculados Maxi Velazco, Dante Álvarez, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, el sanjuanino Santiago Barrera y Matías Borgogno, aunque en el caso del arquero su salida podría concretarse en los próximos días.

Con este panoram, la dirigencia se movió con decisión en el mercado de pases y ya sumó varias caras nuevas para reforzar al equipo. Llegaron Facundo Nadalin y Federico Murillo, ambos laterales derechos, Manuel Cocca como marcador central, Hernán Zuliani para el lateral izquierdo y el mediocampista Gabriel Hachen, una de las apuestas para el eje del campo.

A estos nombres se les agregan los tres últimos refuerzos confirmados: Ramiro Rumbolo, Axel Salcedo y Carlos Lattanzio, quienes completan la primera tanda de incorporaciones en este nuevo proceso.

Con ilusiones renovadas, un plantel en plena reconstrucción y la expectativa puesta en la idea del nuevo entrenador, San Martín comienza a transitar la era Martos con la mira puesta en ser protagonista y volver a la máxima categoría del fútbol argentino.

