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Lujito

Un ex verdinegro, referente y solidario: Luis Ardente pasó por Sarmiento y sembró ilusión en jóvenes futbolistas

El histórico arquero que estuvo en San Martín 9 años, visitó el Sur de la provincia en su rol de dirigente de Tigre y observó jóvenes promesas con la ilusión de llevarlas al club de Victoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El nombre de Luis Ardente sigue generando respeto y nostalgia en San Juan. Durante nueve años, el ex arquero fue dueño del arco de San Martín, donde se transformó en un referente indiscutido gracias a sus actuaciones y su identificación con el club. Referente, capitán y una persona que marcó presencia dentro del área. Una ráfaga por la provincia y veedor de talentos en el Club Punta del Médano.

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Hoy, a los 44 años, Ardente transita una nueva etapa fuera de las canchas, pero sin alejarse del fútbol. Desde su rol dirigencial en Tigre, institución en la que se formó, regresó a la provincia con una misión clara: detectar jóvenes talentos con proyección.

En ese contexto, el ex arquera visitó el Club Punta del Médano, en Sarmiento, donde encabezó una jornada de observación. Allí, decenas de chicos tuvieron la oportunidad de mostrarse ante un referente que supo construir una carrera sólida y reconocida.

Durante la actividad, Ardente se mostró cercano, tomando nota de distintos aspectos técnicos y actitudinales de los jugadores. Además, compartió un momento con los presentes, accediendo a fotos y charlas que alimentaron la ilusión de quienes sueñan con dar el salto al fútbol profesional.

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