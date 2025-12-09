Luis Ardente, figura y campeón de la Copa Argentina Senior: "Arquerazo"

Tigre se consagró campeón de la Copa Argentina +35 de Fútbol Senior tras vencer 1-0 a River en una final electrizante disputada en el Estadio José Dellagiovanna. El gol de Ezequiel Hazaña, a los 29 minutos del segundo tiempo, sentenció la historia y desató el festejo en Victoria. Luis Ardente fue la gran figura del equipo.

Perlita El día que un campeón del mundo marcó en los dos arcos del Hilario Sánchez, ante San Martín y con Ardente como arquero

Historia Fede Urraburu, el arquero que le peleó un puesto a Ardente, se quedó a vivir en San Juan y se dedica a vender autos

El ex arquero de San Martín tuvo una actuación increíble. River, plagado de figuras como Ariel Ortega, Alejandro 'Chori' Domínguez, Mora, Vangioni, Maidana, Acevedo, Abelairas y hasta el Bichi Fuertes, salió decidido a imponer condiciones.

Pero ahí estaba Luis Ardente. Inmenso. Inquebrantable.

El arquero del Matador tapó cuatro mano a mano impresionantes, intervenciones propias de un arquero en plena vigencia, y sostuvo al equipo en los momentos más críticos. Cada estirada fue un golpe anímico para River y un envión para Tigre, que desde su seguridad empezó a acomodar el partido.

En el complemento, el trámite se equilibró y el Matador empezó a jugar más cerca del arco rival. Y cuando todo parecía encaminarse a un cierre cerrado, apareció Ezequiel Hazaña, que había ingresado en la segunda etapa: tomó una serie de rebotes dentro del área y sacudió un derechazo que quebró la resistencia millonaria para el 1-0 definitivo.

En Tigre dijeron presente varias glorias: Blengio, Arzura, Rusculleda y Pérez García, entre otros. Pero la foto final, la que quedará para siempre, tiene a Ardente como protagonista. El arquero que llegó para aportar experiencia terminó siendo el responsable directo del título: un héroe inesperado, aunque para quienes lo vieron brillar en San Martín, su noche mágica no sorprende tanto.

La reacción de los hinchas frente a la actuación de Luis Ardente: