martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ídolo

Luis Ardente, figura y campeón de la Copa Argentina Senior: "Arquerazo"

El ex San Martín, que viste los colores de Tigre en el fútbol Senior, se ganó todos los elogios en el duelo frente a River, por la final de la Copa Argentina +35.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Sin título

Tigre se consagró campeón de la Copa Argentina +35 de Fútbol Senior tras vencer 1-0 a River en una final electrizante disputada en el Estadio José Dellagiovanna. El gol de Ezequiel Hazaña, a los 29 minutos del segundo tiempo, sentenció la historia y desató el festejo en Victoria. Luis Ardente fue la gran figura del equipo.

Lee además
fede urraburu, el arquero que le peleo un puesto a ardente, se quedo a vivir en san juan y se dedica a vender autos
Historia

Fede Urraburu, el arquero que le peleó un puesto a Ardente, se quedó a vivir en San Juan y se dedica a vender autos
el dia que un campeon del mundo marco en los dos arcos del hilario sanchez, ante san martin y con ardente como arquero
Perlita

El día que un campeón del mundo marcó en los dos arcos del Hilario Sánchez, ante San Martín y con Ardente como arquero

El ex arquero de San Martín tuvo una actuación increíble. River, plagado de figuras como Ariel Ortega, Alejandro 'Chori' Domínguez, Mora, Vangioni, Maidana, Acevedo, Abelairas y hasta el Bichi Fuertes, salió decidido a imponer condiciones.

Pero ahí estaba Luis Ardente. Inmenso. Inquebrantable.

El arquero del Matador tapó cuatro mano a mano impresionantes, intervenciones propias de un arquero en plena vigencia, y sostuvo al equipo en los momentos más críticos. Cada estirada fue un golpe anímico para River y un envión para Tigre, que desde su seguridad empezó a acomodar el partido.

En el complemento, el trámite se equilibró y el Matador empezó a jugar más cerca del arco rival. Y cuando todo parecía encaminarse a un cierre cerrado, apareció Ezequiel Hazaña, que había ingresado en la segunda etapa: tomó una serie de rebotes dentro del área y sacudió un derechazo que quebró la resistencia millonaria para el 1-0 definitivo.

En Tigre dijeron presente varias glorias: Blengio, Arzura, Rusculleda y Pérez García, entre otros. Pero la foto final, la que quedará para siempre, tiene a Ardente como protagonista. El arquero que llegó para aportar experiencia terminó siendo el responsable directo del título: un héroe inesperado, aunque para quienes lo vieron brillar en San Martín, su noche mágica no sorprende tanto.

La reacción de los hinchas frente a la actuación de Luis Ardente:

image
Temas
Seguí leyendo

Un campeón y un subcampeón sanjuanino en el Zonal Cuyano

"Boca puede traer a Guardiola": la inesperada afirmación sobre la chance de que se sume al Xeneize

"Todo muy lindo, pero me acaban de echar del club": el explosivo mensaje del DT de Unión

Bombazo en Villa Krause: Cachilo Magallanes dejó de ser el técnico de Unión

Lionel Messi hace historia en la MLS al ser elegido MVP de la temporada por segundo año consecutivo

Sufre Gallardo: los tres refuerzos que se le cayeron a River

Boca define salidas en su plantel: los tres jugadores que se van y los que están en dudas

Un campeón y un subcampeón sanjuanino en el Zonal Cuyano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Borgogno
Mercado de pases

Atento, Verdinegro: otro club de Primera se mete en la pelea por Matías Borgogno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes
SMN

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Te Puede Interesar

Que no te roben el corazon ni el auto, el cartel que puede verse actualmente en la Avenida del Mar, en La Serena, Chile.
Ojo al cruzar la cordillera

Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

El gitano Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000
Este martes

"El gitano" Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000

Foto: Diario Los Andes.
Histórico

Cruje la licencia social minera en Mendoza: aprobaron el proyecto de cobre en medio de fuertes protestas

Foto: De Local. 
Último momento

Bombazo en Villa Krause: Cachilo Magallanes dejó de ser el técnico de Unión