Fede Urraburu, el arquero que le peleó un puesto a Ardente, se quedó a vivir en San Juan y se dedica a vender autos

Federico tiene 34 años y en la provincia formó su familia. A pesar de que con el fútbol no se le dio, se quedó a vivir y trabajar en la ciudad: "Siempre me sentí cómodo, a gusto. Estoy contento de haber hecho mi vida acá y la verdad que hoy no sé si dejaría las provincia para retornar a mis pagos", e refirió el arquero a Tiempo de San Juan .

Screenshot_20250427_161456_Instagram.jpg

Corría el año 2012, cuando la gestión de Marcelo Vivas (un ex coordinador de las inferiores de San Martín) lo trajo a San Juan cuando el director técnico en el primer equipo era Facundo Sava. Fede sabía que venía a buscar su lugar y la estrategia de ese entonces era que si San Martín mantenía la categoría, iban a tenerlo en cuenta para el plantel de Reserva.

"Era el 2012 y estaba Lucho Pocrnij junto a Luis Ardente y Colo Corti en el primer equipo. Se jugaba la promoción con Rosario Central y Ardente tiene una lesión y me subieron a mí y ya me quedé ahí".

FB_IMG_1745780002573.jpg

No se me dio el debut. El primer partido que me tocó ir al banco fue por una lesión de Ardente frente a Independiente en la entrada en calor. Yo estaba llegando al estadio y me sorprendieron con la noticia No se me dio el debut. El primer partido que me tocó ir al banco fue por una lesión de Ardente frente a Independiente en la entrada en calor. Yo estaba llegando al estadio y me sorprendieron con la noticia

Después su experiencia en San Martín, el arquero santafesino buscó rodaje en otros clubes y fue en el Regional Amateur donde fue protagonista, para luego meterse de lleno con su estadía en San Juan y pasar por algunos clubes como: Unión de Villa Krause, Alianza, Villa Don Arturo y López Peláez.

El fútbol seguía estando presente, a tal punto de que se dividía entre la concesionaria, los entrenamientos y los encuentros deportivos. Sin embargo, en un partido se encontró con una lesión de tendón de Aquiles que lo marginó varios meses de las canchas. Y si bien volvió tiempo después al arco, tuvo la mala fortuna de que jugando para Alianza, se rompió el otro tendón. "Todo ese tiempo y las lesiones me daban vuelta la cabeza, decía que no era lo mío, que tenía que hacerme a un costado", aseguró Federico Urraburu.

FB_IMG_1745780024166.jpg

Ya estoy retirado de las canchas básicamente y dedicado al trabajo Ya estoy retirado de las canchas básicamente y dedicado al trabajo

Live Blog Post

Urraburu dijo que pasó de pelearle el puesto a Ardente en Primera a dedicarse a vender autos en San Juan. Y el remate, ¿volvés al fútbol? "Estoy en duda si arranco o no".