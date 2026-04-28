Cruzeiro le ganó a Boca en el Mineirão y le cortó el invicto a Claudio Úbeda

Boca no pudo sostener el envión que traía en la Copa Libertadores y sufrió un freno en Brasil. El equipo de Claudio Úbeda perdió 1-0 frente a Cruzeiro en el Mineirão y dejó escapar la chance de quedar bien perfilado de cara a los octavos de final.
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El Xeneize cayó por la mínima frente al elenco brasileño y no pudo sumar en Belo Horizonte. Con este resultado sigue puntero del Grupo D, pero ahora comparte la cima con Cruzeiro (ambos tienen 6 puntos). Villarreal marcó a los 83 minutos.
Boca no pudo sostener el envión que traía en la Copa Libertadores y sufrió un freno en Brasil. El equipo de Claudio Úbeda perdió 1-0 frente a Cruzeiro en el Mineirão y dejó escapar la chance de quedar bien perfilado de cara a los octavos de final.
Después de dos triunfos ante Universidad Católica en Chile y Barcelona de Ecuador, el Xeneize llegaba como único líder del Grupo D. Pero en Belo Horizonte se encontró con un rival necesitado, que hizo pesar la localía.
El partido se le empezó a complicar antes del descanso. A los 45+1 del primer tiempo, Adam Bareiro, que ya estaba amonestado, vio la roja tras golpear a su marcador en una disputa de pelota y dejó a Boca con diez para todo el complemento.
Con uno menos, el equipo argentino resistió durante buena parte del segundo tiempo, en un trámite cerrado y con pocas situaciones claras. Sin embargo, el desgaste terminó pesando.
A los 36 minutos del complemento, Cruzeiro encontró el gol: Kaio Jorge desbordó y tiró el centro atrás para la llegada del colombiano Neyser Villarreal, que definió para el 1-0.