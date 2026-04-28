Video: el sanjuanino Manu Cúneo y Los Pumitas, a pura emoción cuando sonó el himno argentino

Antes de que la ovalada empezara a pasarse, hubo una escena que dijo mucho más que cualquier resultado. Los Pumitas formados, hombro con hombro, entonando el Himno Nacional con una intensidad que atravesó la pantalla. Fue el primer paso en el Rugby Championship M20 , una competencia exigente donde el seleccionado argentino juvenil mide fuerzas con las potencias mundiales.

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En ese cuadro cargado de emoción, hubo un detalle que no pasó desapercibido para San Juan: Manuel Cúneo . El joven, surgido del semillero del San Juan Rugby, apareció en el video oficial visiblemente conmovido, abrazado a sus compañeros y cantando con los ojos cargados de sentimiento . Una imagen que resume lo que significa representar al país en un escenario de este calibre.

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Si bien el debut no fue el esperado, ya que Los Pumitas cayeron 48 a 21 frente a Sudáfrica en un partido duro, donde la diferencia física y la contundencia del rival marcaron el rumbo. Aun así, el equipo dejó pasajes interesantes y mostró carácter en varios tramos del encuentro.

Manuel Cúneo Camargo ingresó desde el banco y sumó minutos en el debut

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El Rugby Championship M20 recién comienza y Los Pumitas tendrán revancha el próximo domingo, cuando se midan ante Nueva Zelanda desde las 9hs (hora argentina).

El emocionante video del sanjuanino Manu Cúneo y Los Pumitas cuando sonó el Himno Argentino: