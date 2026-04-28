El mountain bike volvió a latir en San Martín con una jornada convocante en el Gauchito Gil

El ciclismo de montaña volvió a decir presente en el departamento San Martín con una jornada que combinó deporte, naturaleza y una fuerte convocatoria. El circuito Gauchito Gil, emplazado en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, en plena geografía de las Sierras de Pie de Palo, fue el escenario elegido para una nueva fecha del Campeonato Sanjuanino.

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Con la participación de ciclistas de distintos puntos de la provincia, la competencia reunió a corredores en diversas categorías, tanto competitivas como promocionales. La variedad de niveles y edades volvió a mostrar el crecimiento sostenido de la disciplina, que encuentra en este tipo de eventos un espacio clave para su desarrollo.

El trazado, caracterizado por su exigencia y atractivo natural, ofreció un desafío a la altura de las expectativas, en una jornada que también sirvió como punto de encuentro para familias, equipos y aficionados del mountain bike.

La actividad contó con el acompañamiento del Área de Deportes de la Municipalidad de San Martín y la presencia de la intendente Analía Becerra, quien destacó la importancia de fomentar este tipo de propuestas deportivas en entornos naturales.

Desde el municipio remarcaron la continuidad de políticas que impulsan la vida saludable y promueven el uso de los espacios del departamento, consolidando al ciclismo de montaña como una de las disciplinas en crecimiento dentro del deporte sanjuanino.