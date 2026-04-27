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Fútbol sanjuanino

Desamparados manda y no afloja: ganó, estiró la ventaja y sigue firme en la cima

El Víbora se impuso 3-1 ante López Peláez y fue uno de los grandes protagonistas de una jornada con goleadas, empates y resultados que mantienen abierta la pelea en la Liga Sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La fecha 13 de la Liga Sanjuanina de Fútbol se disputó con una combinación de goleadas, encuentros equilibrados y resultados que empiezan a perfilar la lucha en la recta final del Torneo Apertura “Daniel Archilla”.

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Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Desamparados, que se impuso con autoridad por 3-1 ante López Peláez en Primera, con goles de Agustín Aguilar, Omar Benavides y Santiago Ceballos, mientras que Jesús Álvarez descontó para el local. En Cuarta, el Víbora repitió resultado con un doblete de Joaquín Fernández, ratificando su buen momento en ambas categorías.

También festejó Marquesado, que venció 3-1 a San Lorenzo en Primera gracias a los tantos de Nico Saavedra, Leonardo Illanes y Adrián Fuentes. En Cuarta fue aún más contundente: 4-1 con Franco Araya como figura con dos goles.

En uno de los partidos más cerrados, Colón y Atenas no se sacaron ventajas en Primera (0-0), aunque en Cuarta el Merengue se quedó con el triunfo 2-1 con dos goles de Lautaro Navas y Lautaro Uliarte.

Carpintería logró un buen triunfo 2-1 frente a Rivadavia en Primera con goles de Gonzalo Bustos y Abel Donoso, mientras que en Cuarta protagonizaron un partidazo que terminó 3-3.

Otra de las goleadas de la fecha la firmó Alianza, que aplastó 4-0 a Villa Ibáñez como visitante con un doblete de Marcos Santander. En Cuarta, en cambio, fue empate 3-3 en un duelo lleno de emociones.

Peñarol también sumó de a tres en un duelo ajustado ante Sarmiento, al que venció 1-0 en Primera con gol de Facundo García, mientras que en Cuarta fue superior y ganó 3-0.

Trinidad y 9 de Julio repartieron puntos en Primera tras igualar 1-1, y no se sacaron diferencias en Cuarta, donde empataron sin goles.

Minero, por su parte, superó 2-1 a Unión en ambas categorías, mostrando solidez en una fecha clave.

Por último, Defensores de Argentinos se quedó con un triunfo ajustado por 1-0 ante Juventud Zondina en Primera, aunque en Cuarta la visita se tomó revancha con una clara victoria 3-0.

Una fecha con resultados variados que mantiene la expectativa en lo más alto de la tabla y anticipa una definición apasionante en el campeonato local.

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