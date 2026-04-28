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Aprobado por la IFAB

Nueva regla en el fútbol: los jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival serán expulsados

Por el escándalo entre Gianluca Prestianni y Vinicius, se aprobó una normativa que se aplicará en la Copa del Mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La pelea entre Gianluca Prestiani y Vinicius en la Champions League obligó a que la FIFA establezca este martes una nueva regla: expulsión para cualquier jugador que se tape la boca al discutir con un rival.

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El argentino y el brasileño se cruzaron en el partido entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa. Vini aprovechó que el exjugador de Vélez se tapó la boca y denunció que lo había llamado “mono”. Esa acción fue discutida en todo el mundo y terminó con una sanción para Prestianni, aunque no se comprobó que haya dicho esa palabra. Pero la UEFA, le aplicó un castigo de seis partidos por conducta homofóbica.

Tras el encuentro, Kylian Mbappé pidió que Prestianni no volviera a jugar en la Champions League. Por su parte, el brasileño trató de “cobarde” al argentino en un comunicado en las redes sociales.

Me dolió que me traten de algo que jamás hice. Fue lo que más me dolió, pero estoy muy tranquilo porque todas las personas que me conocen saben cómo soy y eso me basta”, expresó en una entrevista con Telefé.

“Escuché a Mbappé cuando me dijo ‘sos un pu… racista’.Es un insulto que te llamen racista cuando nunca lo fui ni lo seré. Obviamente, estaba intentando provocarme durante el partido. Nunca quise reaccionar, y no lo voy a hacer; al contrario, lo voy a demostrar dentro de la cancha”, aseguró.

La polémica escaló tanto que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló sobre el tema a principios de marzo. “Si un jugador se tapa la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente .Debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario no habría tenido que taparse la boca”, había opinado Infantino en una entrevista con Sky Sports.

Este martes, la IFAB aprobó por unanimidad la medida en una reunión especial que tuvo lugar en Canadá, una normativa que comenzará a aplicarse en la Copa Mundial 2026.

Además, se estableció que el árbitro podrá expulsar a cualquier jugador que abandone el campo de juego como forma de protesta por una decisión arbitral. Esta norma también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que inciten a los futbolistas a retirarse del terreno de juego.

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