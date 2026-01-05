San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

San Martín empezó la reconstrucción de su equipo y ya dio señales en el mercado de pases. En las últimas horas, el club confirmó la llegada de cuatro refuerzos que se sumarán desde el arranque de la pretemporada, con la mira puesta en el próximo torneo de la Primera Nacional.

Las caras nuevas anunciadas son Ramiro Rumbolo , mediocampista proveniente de Defensores de Belgrano; Alex Salcedo , delantero de último paso por 9 de Julio de Rafaela; Carlo Lattanzio , quien ya se encuentra en la provincia para integrarse al plantel; y Manuel Cocca , defensor central que firmó su vínculo con la institución.

Justamente el apellido Cocca es el que despierta mayor atención. Manuel es hijo de Diego Cocca, exfutbolista y reconocido director técnico argentino, actualmente al frente del Atlas de México. Más allá del lazo familiar, el defensor llega con el objetivo de ganarse un lugar desde el trabajo y sumar solidez en la última línea.

Estos cuatro refuerzos se agregan a otras incorporaciones ya anunciadas por el club en este mercado. Facundo Nadalin, lateral derecho, firmó su contrato y estará desde el inicio de la pretemporada, mientras que el sanjuanino Hernán Zuliani, lateral izquierdo surgido de Sportivo Desamparados y con paso por Primera División, selló su regreso al Verdinegro en la jornada de hoy.

Además, San Martín sumó a Gabriel Hachen, mediocampista ofensivo que firmó su vínculo y será parte del plantel que afrontará la temporada 2026, aportando experiencia y juego en los metros finales.

Este lunes, el equipo pondrá primera con el inicio de la pretemporada en el Hilario Sánchez, marcando un nuevo comienzo tras su fugaz paso por Primera División. El proceso estará encabezado por Ariel Martos, entrenador tucumano de 48 años, quien asumió como director técnico tras la salida de Leandro Romagnoli y tendrá la misión de reconstruir al Verdinegro para volver a ser protagonista.