Con un gol de Barrera que vio la roja, la Reserva de San Martín le ganó a Ferro y sumó los primeros puntos

La Reserva de San Martín sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Proyección tras derrotar por 2 a 1 a Ferro de local. El encuentro se disputó en el predio Emmanuel Mas y tuvo como protagonista al delantero Santiago Barrera, que fue separado del plantel superior por una supuesta inconducta.

Los goles del Verdinegro fueron de Barrera y de Rodrigo Nievas. El primero de los tantos fue del goleador que bajó de la Primera por orden del DT, Ariel Martos. El segundo fue del extremo categoría 2006, que sumó su tercer gol en el equipo de Reserva, tras una jugada que condujo el nueve del combinado.

Finalmente, la quinta fecha fue la vencida para el conjunto sanjuanino que consiguió la primera victoria del año, en un partido que se tornó complicado al final por la expulsión de Barrera por una falta que sólo vio el árbitro del partido. Sin embargo, y pese a los últimos minutos de tensión, el anfitrión sumó de a tres.

En la fecha pasada, San Martín había caído por 4 a 1 frente a Boca. Es por ello que el triunfo no sólo trae alivio, sino también reaviva las esperanzas en una competición que lo tiene en la antepenúltima posición de la tabla del Grupo B, que lidera el Xeneize con 13 unidades. Por su parte, el Santo apenas suma 3 puntos.

El próximo desafío para los pibes será Huracán, de visitante. El choque está previsto para el jueves 26 de marzo y, a priori, se presenta como un interesante encuentro. El Globo se ubica a mitad de tabla y viene de sufrir una dura derrota frente a Independiente Rivadavia, que le ganó 4 a 1.