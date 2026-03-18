miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

San Martín, ante la urgencia de recuperarse: dos piezas afuera por lesión y ¿reemplazo en el arco?

El equipo sanjuanino necesita volver a la senda del triunfo y este viernes tendrá un partido clave en el Hilario Sánchez. En la previa al duelo ante el Santo tucumano, el DT se llevó algunas sorpresas e hizo un cambio inesperado en el fondo. Las novedades de este Verdinegro que juega bien, pero aún no encuentra equilibrio para ser protagonista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

San Martín enfrenta a su homónimo tucumano este próximo viernes desde las 21.30hs y las novedades abundan en el seno del Pueblo Viejo. Es que después de un buen arranque y pasaje a la siguiente instancia de la Copa Argentina, las cosas se empezaron a complicar con el correr de los partidos. La derrota frente a Atlético Rafaela terminó de destapar la olla y aparecieron una serie de cambios que modificaron el esquema de Ariel Martos.

Lee además
santi barrera, de la ilusion al destierro: la cara y contracara del delantero promesa de san martin
Relegado por el DT

Santi Barrera, de la ilusión al destierro: la cara y contracara del delantero promesa de San Martín
san martin se durmio y rafaela se lo gano sobre la hora con un cabezazo
Primera Nacional

San Martín se durmió y Rafaela se lo ganó sobre la hora con un cabezazo
image

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, la lista de convocados cambiará bastante para el choque con San Martín de Tucumán. Hubo lesiones que alteraron el sistema y habrá cambios obligados. Dos de ellos tienen que ver con jugadores importantes del equipo: el goleador Nazareno Fúnez y el central Emanuel Aguilera, quienes presentan desgarros y estarán afuera de las canchas entre 1 y 3 semanas.

image

Otro de los complicados también es titular. Gabriel Hachen estaría entre algodones y de no llegar al cien, se perdería el duelo frente a los tucumanos.

Por último, la novedad pasó por el arco. Después de que Maximiliano Velazco se haya ganado la titularidad ante la salida de Matías Borgogno, Ariel Martos analizaría la posibilidad de darle la chance a Sebastián Díaz Robles, el arquero que se sumó en el mercado de pases y proviene del semillero de Boca. Vale destacar que el pibe de 22 años ya venía formando parte de la plantilla del DT, como suplente del primer arquero.

San Martín recibirá a su homónimo tucumano el viernes desde las 21:30hs en el Hilario Sánchez

Temas
Seguí leyendo

El uno por uno de la derrota frente a la Crema

Maxi Velazco, autocrítico y re caliente con la derrota: "Hay que masticar la bronca y trabajar el doble"

La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro

Histórico: Messi alcanzó los 900 goles y sigue agrandando su leyenda

Con un Julián Álvarez en llamas, el Atlético perdió con Tottenham pero le alcanzó para pasar de fase en la Champions

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

Barcelona, un monstruo: aplastó 7-2 a Newcastle y sacó boleto a la semifinal de la Champions

El Gobierno de Senegal denunciará a la CAF por corrupción tras retirarle el título de la Copa Africana de Naciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina
Amistoso internacional

Con una gran sorpresa, Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Se viene el Peladazo a Trinidad: un negocio regalará papas y fernet a los pelados que vayan
Abajo el peluquín

Se viene el Peladazo a Trinidad: un negocio regalará papas y fernet a los pelados que vayan

Imagen ilustrativa
Uniformado golpeado

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa. Imagen ilustrativa
Gravísmo

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque callejero

Un abuelo que caminaba frente al hospital Rawson fue golpeado y asaltado por cuatro ladrones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dia D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte
Análisis

Dia D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte

   
Recortes

Confirmaron que cerrarán una oficina del Correo Argentino en un departamento alejado y ya han desvinculado al 20% del plantel de la empresa

San Martín, ante la urgencia de recuperarse: dos piezas afuera por lesión y ¿reemplazo en el arco?
Primera Nacional

San Martín, ante la urgencia de recuperarse: dos piezas afuera por lesión y ¿reemplazo en el arco?

Histórico: Messi alcanzó los 900 goles y sigue agrandando su leyenda
Para el Inter de Miami

Histórico: Messi alcanzó los 900 goles y sigue agrandando su leyenda