San Martín, ante la urgencia de recuperarse: dos piezas afuera por lesión y ¿reemplazo en el arco?
El equipo sanjuanino necesita volver a la senda del triunfo y este viernes tendrá un partido clave en el Hilario Sánchez. En la previa al duelo ante el Santo tucumano, el DT se llevó algunas sorpresas e hizo un cambio inesperado en el fondo. Las novedades de este Verdinegro que juega bien, pero aún no encuentra equilibrio para ser protagonista.
San Martínenfrenta a su homónimo tucumano este próximo viernes desde las 21.30hs y las novedades abundan en el seno del Pueblo Viejo. Es que después de un buen arranque y pasaje a la siguiente instancia de la Copa Argentina, las cosas se empezaron a complicar con el correr de los partidos. La derrota frente a Atlético Rafaela terminó de destapar la olla y aparecieron una serie de cambios que modificaron el esquema de Ariel Martos.
Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, la lista de convocados cambiará bastante para el choque con San Martín de Tucumán. Hubo lesiones que alteraron el sistema y habrá cambios obligados. Dos de ellos tienen que ver con jugadores importantes del equipo: el goleador Nazareno Fúnez y el central Emanuel Aguilera, quienes presentan desgarros y estarán afuera de las canchas entre 1 y 3 semanas.
Otro de los complicados también es titular. Gabriel Hachen estaría entre algodones y de no llegar al cien, se perdería el duelo frente a los tucumanos.
Por último, la novedad pasó por el arco. Después de queMaximiliano Velazco se haya ganado la titularidad ante la salida de Matías Borgogno, Ariel Martos analizaría la posibilidad de darle la chance a Sebastián Díaz Robles, el arquero que se sumó en el mercado de pases y proviene del semillero de Boca. Vale destacar que el pibe de 22 años ya venía formando parte de la plantilla del DT, como suplente del primer arquero.
San Martín recibirá a su homónimo tucumano el viernes desde las 21:30hs en el Hilario Sánchez