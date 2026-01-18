Salió de River, jugó Libertadores y esperó su momento a la sombra de Borgogno: quién es Velazco, el arquero que tendrá su chance en San Martín

Ya pasó tiempo del cachetazo en el María Minella y San Martín necesita dar vuelta la página para concentrarse en nuevos objetivos. La pretemporada arrancó hace dos semanas, se quedaron algunos de la base y se movió un poco el mercado de pases para empezar otra vez el juego de la Primera Nacional. En esa lista de recambio, los hinchas sintieron mucho la baja de Matías Borgogno , que decidió continuar su carrera en Primer División ante la llamada de Platense, que este año jugará Copa Libertadores. Su salida puso como arquero principal a Maximiliano Velazco, que se sumó al Verdinegro a principio del 2025, pero que nunca pudo hacer su presentación ante los hinchas. Será una prueba de fuego, que tendrá que ocupar un puesto pesado y redoblar la apuesta de lo que deja el capitán. No se achica, pone su nombre sobre la masa y su experiencia en la escuela del poderoso River, donde se formó, estuvo bajo el ala de Marcelo Gallardo y jugó citas internacioneles. Su perfil.

Maxi tiene 30 años y había llegado a principio de 2025 para ser suplente en Primera División, con un rol claro: respaldar a Matías Borgogno , el capitán y dueño indiscutido del arco verdinegro. Si embargo, este 2026 arrancó con recambio bajo los tres palos y será el ex River el que deba hacerse cargo.

image

El arco de San Martín no fue un lugar que pasó desapercibido. En los últimos años se había transformado en un símbolo, bien custodiado por arqueros que dejaron huella como César Monasterio, Luis Ardente y el propio Borgogno. En ese contexto, la chance de Velazco no solo implicó atajar, sino también asumir responsabilidades.

De la Villa Constitución y perfil bajo, Maxi se había formado en River y conocía de primera mano lo que significaba competir desde abajo. En julio de 2013 realizó su primera pretemporada con el plantel profesional del Millonario, en aquel equipo que comenzaba a ser conducido por Marcelo Gallardo. En ese River plagado de figuras, Marcelo Barovero fue una referencia clave. Trapito no solo se adueñó del arco, sino que también se convirtió en un ejemplo para los pibes que empujaban desde atrás, entre ellos Velazco, que supo escuchar, aprender y esperar.

La oportunidad en Núñez llegó en 2016. Maximiliano Velazco debutó oficialmente el 25 de mayo, una fecha especial por coincidir con el aniversario del club, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aquella noche, River cayó 2-1 ante Independiente Medellín, pero el arquero tuvo un buen desempeño y dejó sensaciones positivas. Sin embargo, la jerarquía y el peso de Barovero lo relegaron nuevamente al banco, y el camino continuó lejos del Monumental.

image

Después de River, su carrera siguió por distintos destinos: Arsenal, Defensores de Belgrano y el fútbol chileno, donde defendió los arcos de Cobreloa, Deportes Santa Cruz y San Luis. Siempre sumando experiencia, siempre esperando otra oportunidad para afirmarse.

Ese barco apareció San Martín. Velazco arribó a principio de 2025 como refuerzo y alternativa en Primera División. El gran nivel de Borgogno lo mantuvo en silencio, trabajando puertas adentro. Pero cuando se supo que el capitán dejaba el club, el escenario cambió. El arco quedó libre y Maxi pasó de ser suplente a protagonista.

El ascenso será la prueba de fuego y el inicio de un gran desafío para el arquero de la Villa Constitución. Tuvo roce de Reserva cuando jugó algunos partidos con los pibes, pero hoy el presente lo pone en un buen lugar para demostrar y hacerse querer por los hinchas verdinegros.