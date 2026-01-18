domingo 18 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Arranca su era

Salió de River, jugó Libertadores y esperó su momento a la sombra de Borgogno: quién es Velazco, el arquero que tendrá su chance en San Martín

Maximiliano Velazco tiene 30 años y llegó a San Martín a principio del 2025 para ser suplente en Primera División. Las buenas actuaciones del 'uno' no le dieron lugar a mostrarse ante los hinchas y hoy tiene su chance. Con el peso del puesto, la cinta vacante y un arco que se hizo gigante en el último tiempo por lo que dejaron sus ex arqueros ídolos: César Monasterio, Luis Ardente y el mismisimo Matías Borgogno. El perfil.

Por Antonella Letizia
image

Ya pasó tiempo del cachetazo en el María Minella y San Martín necesita dar vuelta la página para concentrarse en nuevos objetivos. La pretemporada arrancó hace dos semanas, se quedaron algunos de la base y se movió un poco el mercado de pases para empezar otra vez el juego de la Primera Nacional. En esa lista de recambio, los hinchas sintieron mucho la baja de Matías Borgogno, que decidió continuar su carrera en Primer División ante la llamada de Platense, que este año jugará Copa Libertadores. Su salida puso como arquero principal a Maximiliano Velazco, que se sumó al Verdinegro a principio del 2025, pero que nunca pudo hacer su presentación ante los hinchas. Será una prueba de fuego, que tendrá que ocupar un puesto pesado y redoblar la apuesta de lo que deja el capitán. No se achica, pone su nombre sobre la masa y su experiencia en la escuela del poderoso River, donde se formó, estuvo bajo el ala de Marcelo Gallardo y jugó citas internacioneles. Su perfil.

Lee además
desde buenos aires afirman que un equipo campeon se lleva a matias borgogno para jugar la libertadores
Sacudón en el Pueblo Viejo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores
uno siempre vuelve donde fue feliz: la frase de san martin para anunciar la vuelta de nazareno funez
Qué regreso

"Uno siempre vuelve donde fue feliz": la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez

Maxi tiene 30 años y había llegado a principio de 2025 para ser suplente en Primera División, con un rol claro: respaldar a Matías Borgogno, el capitán y dueño indiscutido del arco verdinegro. Si embargo, este 2026 arrancó con recambio bajo los tres palos y será el ex River el que deba hacerse cargo.

image

El arco de San Martín no fue un lugar que pasó desapercibido. En los últimos años se había transformado en un símbolo, bien custodiado por arqueros que dejaron huella como César Monasterio, Luis Ardente y el propio Borgogno. En ese contexto, la chance de Velazco no solo implicó atajar, sino también asumir responsabilidades.

De la Villa Constitución y perfil bajo, Maxi se había formado en River y conocía de primera mano lo que significaba competir desde abajo. En julio de 2013 realizó su primera pretemporada con el plantel profesional del Millonario, en aquel equipo que comenzaba a ser conducido por Marcelo Gallardo. En ese River plagado de figuras, Marcelo Barovero fue una referencia clave. Trapito no solo se adueñó del arco, sino que también se convirtió en un ejemplo para los pibes que empujaban desde atrás, entre ellos Velazco, que supo escuchar, aprender y esperar.

La oportunidad en Núñez llegó en 2016. Maximiliano Velazco debutó oficialmente el 25 de mayo, una fecha especial por coincidir con el aniversario del club, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aquella noche, River cayó 2-1 ante Independiente Medellín, pero el arquero tuvo un buen desempeño y dejó sensaciones positivas. Sin embargo, la jerarquía y el peso de Barovero lo relegaron nuevamente al banco, y el camino continuó lejos del Monumental.

image

Después de River, su carrera siguió por distintos destinos: Arsenal, Defensores de Belgrano y el fútbol chileno, donde defendió los arcos de Cobreloa, Deportes Santa Cruz y San Luis. Siempre sumando experiencia, siempre esperando otra oportunidad para afirmarse.

Ese barco apareció San Martín. Velazco arribó a principio de 2025 como refuerzo y alternativa en Primera División. El gran nivel de Borgogno lo mantuvo en silencio, trabajando puertas adentro. Pero cuando se supo que el capitán dejaba el club, el escenario cambió. El arco quedó libre y Maxi pasó de ser suplente a protagonista.

El ascenso será la prueba de fuego y el inicio de un gran desafío para el arquero de la Villa Constitución. Tuvo roce de Reserva cuando jugó algunos partidos con los pibes, pero hoy el presente lo pone en un buen lugar para demostrar y hacerse querer por los hinchas verdinegros.

Temas
Seguí leyendo

El club, solo para socios: la explicación oficial detrás de la medida que impactó a los hinchas de San Martín

Los socios de San Martín, protagonistas: la medida que le pone limite al ingreso de los hinchas en la Primera Nacional

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero

Quién es el "Mayo" Iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumó San Martín para la Primera Nacional

Llegaron dos más: San Martín trajo a un delantero de Newell's y a uno con pasado en el ciruja tucumano

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local

River puso a los pibes y le ganó el mata mata de los penales a Peñarol por la serie Río de la Plata

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
river puso a los pibes y le gano el mata mata de los penales a penarol por la serie rio de la plata
Amistoso

River puso a los pibes y le ganó el mata mata de los penales a Peñarol por la serie Río de la Plata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron el cuerpo del niño que se ahogó en el Canal Benavídez y revelaron su identidad
Tragedia

Encontraron el cuerpo del niño que se ahogó en el Canal Benavídez y revelaron su identidad

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos
Chimbas

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso
Atención

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Tragedia en Chimbas: este era el adolescente que murió ahogado en el canal Benavidez
Conmoción

Tragedia en Chimbas: este era el adolescente que murió ahogado en el canal Benavidez

Te Puede Interesar

Bitácora de una aventura a pedales: los cicloviajeros sanjuaninos alcanzaron los 1.000 kilómetros en su viaje a Alaska
Rumbo al norte

Bitácora de una aventura a pedales: los cicloviajeros sanjuaninos alcanzaron los 1.000 kilómetros en su viaje a Alaska

Por Juan Ortiz
Condenaron a ocho meses de prisión a un delincuente reincidente tras un violento robo en Chimbas
Justicia

Condenaron a ocho meses de prisión a un delincuente reincidente tras un violento robo en Chimbas

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

Salió de River, jugó Libertadores y esperó su momento a la sombra de Borgogno: quién es Velazco, el arquero que tendrá su chance en San Martín
Arranca su era

Salió de River, jugó Libertadores y esperó su momento a la sombra de Borgogno: quién es Velazco, el arquero que tendrá su chance en San Martín

El bagre del Leoncito es una joya para la biología que habita en este rincón de Barreal. Foto: IG del Parque Nacional El Leoncito.
Una joya natural

El 'bagre del Leoncito', una especie única bajo uno de los cielos más limpios del mundo