Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

Con autoridad y un goleador encendido, San Martín se hizo fuerte en su regreso al Hilario Sánchez y derrotó 2-1 a Güemes de Santiago del Estero, una victoria que alimenta la ilusión verdinegra en la Primera Nacional. Con Nazareno Fúnez en modo goleador, el equipo mostró carácter para quedarse con tres puntos valiosos fuera de casa. Manuel Cocca abrió el marcador en el amanecer del partido y el propio Fúnez volvió a decir presente en la red para sellar un triunfo que lo deja con 4 puntos en la Zona B, como escolta de Gimnasia y Tiro de Salta, líder con 6. Se viene Deportivo Madryn entre semana por los 32avos de final de Copa Argentina.

image El Verdinegro supo golpear en los momentos justos y resistir cuando el local fue en busca del empate, demostrando personalidad en su cancha frente a la gente, que volvió a decir presente en esta nueva ilusión. El equipo de Martos empieza a consolidar una identidad y se aferra a la ilusión de pelear arriba y soñar con el regreso a la máxima categoría.

image Pero en el fútbol no hay demasiado tiempo para festejar. Tras la alegría en Concepción, San Martín deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo desafío: este miércoles enfrentará a Deportivo Madryn por los 32avos de final de la Copa Argentina, que se jugará en cancha de Los Andes, Provincia de Buenos Aires. Luego de este compromiso, el camino seguirá con la mirada puesta nuevamente en el torneo, donde buscará sostener el envión anímico y seguir sumando para mantenerse en la pelea: el próximo finde ya visita a Tristán Suárez. Así está la tabla de posiciones: San Martín se prende como escolta en su zona Sin título

Compartí esta nota en redes sociales:







