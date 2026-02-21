sábado 21 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

El Verdinegro se impuso 2-1 ante el elenco de Santiago del Estero en el Hilario Sánchez y sueña con volver a la máxima categoría. Manuel Cocca y Nazareno Fúnez anotaron los goles del partido. Los de Martos suman 4 puntos en la Zona B y escoltan a Gimnasia y Tiro de Salta, que lidera el grupo con 6. El miércoles tiene cita por Copa Argentina y luego visita a Tristán Suárez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
78f7c349-f6ba-41fb-afaa-1da510053549
image
image
image
image
image

Con autoridad y un goleador encendido, San Martín se hizo fuerte en su regreso al Hilario Sánchez y derrotó 2-1 a Güemes de Santiago del Estero, una victoria que alimenta la ilusión verdinegra en la Primera Nacional. Con Nazareno Fúnez en modo goleador, el equipo mostró carácter para quedarse con tres puntos valiosos fuera de casa. Manuel Cocca abrió el marcador en el amanecer del partido y el propio Fúnez volvió a decir presente en la red para sellar un triunfo que lo deja con 4 puntos en la Zona B, como escolta de Gimnasia y Tiro de Salta, líder con 6. Se viene Deportivo Madryn entre semana por los 32avos de final de Copa Argentina.

Lee además
con la bendicion de tonelotto: el hincha de san martin que usa la misma cabala del ascenso 2007
Fanático

Con la bendición de Tonelotto: el hincha de San Martín que usa la misma cábala del ascenso 2007
Foto: Prensa San Martín
Para los 32avos de final

Confirmaron cuándo venderán las entradas para ver a San Martín por Copa Argentina
image

El Verdinegro supo golpear en los momentos justos y resistir cuando el local fue en busca del empate, demostrando personalidad en su cancha frente a la gente, que volvió a decir presente en esta nueva ilusión. El equipo de Martos empieza a consolidar una identidad y se aferra a la ilusión de pelear arriba y soñar con el regreso a la máxima categoría.

image

Pero en el fútbol no hay demasiado tiempo para festejar. Tras la alegría en Concepción, San Martín deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo desafío: este miércoles enfrentará a Deportivo Madryn por los 32avos de final de la Copa Argentina, que se jugará en cancha de Los Andes, Provincia de Buenos Aires. Luego de este compromiso, el camino seguirá con la mirada puesta nuevamente en el torneo, donde buscará sostener el envión anímico y seguir sumando para mantenerse en la pelea: el próximo finde ya visita a Tristán Suárez.

Así está la tabla de posiciones: San Martín se prende como escolta en su zona

Sin título
Temas
Seguí leyendo

Los puntajes de este verdinegro en construcción: Pulpito, Naza Fúnez y Hachen, los números más altos

En fotos: San Martín estrenó localía con acceso exclusivo para socios

Oficial: la AFA le ajustó los horarios a San Martín en sus dos próximos partidos

"Te necesitamos": la campaña que lanzó San Martín para sus hinchas

Otro tropezón de la Reserva de San Martín: fue goleado en casa y suma la tercera derrota al hilo

Si estuviste alentando a los pibes de San Martín, buscate

Los centrales y el goleador, los puntos más altos de este nuevo San Martín: el uno por uno

Video: Nazareno Funez volvió encendido y tuvo su debut con gol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
escandalo en la liga sanjuanina: un partido entre lopez pelaez y trinidad termino con incidentes
Torneo Apertura

Escándalo en la Liga Sanjuanina: un partido entre López Peláez y Trinidad terminó con incidentes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá: dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal
Conmoción

"Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito video
En Calle 13

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular
Tensión

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular

Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal
Ruta 40

Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón
Impactante

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón

Te Puede Interesar

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mamá todo terreno, garra y corazón video
Pasiones del Interior

Mamá todo terreno, garra y corazón

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta
Sobre ruedas

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta

Imagen ilustrativa.
Violencia

Lo detuvieron, le dio un cabezazo a un policía y destrozó un patrullero en Chimbas

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme
El DT de San Martín

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: "Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme"