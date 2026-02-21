sábado 21 de febrero 2026

Ruta 40

Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal

El siniestro fue en horas de la madrugada. La víctima fatal fue identificada, tenía 61 años y es oriunda de Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-21 at 08.59.32

Lamentable suceso ocurrió en la madrugada de este sábado en Jáchal. Una mujer, de 61 años, oriunda de Mendoza, perdió la vida tras protagonizar un violento vuelco sobre Ruta 40, a unos 30 kilómetros de la villa cabecera.

En el vehículo Renault Oroch viajaban cuatro personas y lamentablemente, ella sufrió las peores heridas y murió en el lugar. Los otros protagonistas lograron ser asistidos y fueron enviados de urgencia al hospital.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 08.59.32 (1)

La mujer que falleció fue identificada como Claudia Liliana Gurrieri (61), oriunda de Mendoza. Aparentemente estaban de pasada en San Juan, porque los investigadores dijeron que venían de Jujuy, llegaron a la provincia y su destino era llegar a Mendoza, para descansar y seguir viaje a su provincia.

En la camioneta también circulaban: Olga Cayetana Escudero (66) que conducía este vehículo y oriunda de Santa Cruz; Walter Andrés Nievas (66), esposo de la fallecida y también de Mendoza; y Gustavo Ignacio Kuhnle (84) oriundo de Santa Cruz y pareja de Escudero.

Los pormenores de cómo fue la mecánica del hecho todavía se desconocen. En el lugar trabajó personal de comisaría 21ra en conjunto con miembros de la UFI Norte.

