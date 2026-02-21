Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal

Lamentable suceso ocurrió en la madrugada de este sábado en Jáchal. Una mujer, de 61 años, oriunda de Mendoza, perdió la vida tras protagonizar un violento vuelco sobre Ruta 40, a unos 30 kilómetros de la villa cabecera.

En el vehículo Renault Oroch viajaban cuatro personas y lamentablemente, ella sufrió las peores heridas y murió en el lugar. Los otros protagonistas lograron ser asistidos y fueron enviados de urgencia al hospital.

La mujer que falleció fue identificada como Claudia Liliana Gurrieri (61), oriunda de Mendoza. Aparentemente estaban de pasada en San Juan, porque los investigadores dijeron que venían de Jujuy, llegaron a la provincia y su destino era llegar a Mendoza, para descansar y seguir viaje a su provincia.

En la camioneta también circulaban: Olga Cayetana Escudero (66) que conducía este vehículo y oriunda de Santa Cruz; Walter Andrés Nievas (66), esposo de la fallecida y también de Mendoza; y Gustavo Ignacio Kuhnle (84) oriundo de Santa Cruz y pareja de Escudero.

Los pormenores de cómo fue la mecánica del hecho todavía se desconocen. En el lugar trabajó personal de comisaría 21ra en conjunto con miembros de la UFI Norte.