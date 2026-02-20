Un DJ caucetero pasará otros dos meses en prisión preventiva por los supuestos abusos contra la hija de su expareja

El joven DJ frente a la jueza. No se muestra su rostro para resguardar a la víctima.

Extendieron por dos meses más la prisión preventiva para un disc jockey caucetero acusado de violar a la hija de su expareja, cuando la chica tenía entre 13 y 14 años. El hombre se encuentra detenido desde noviembre pasado y, pese a que su defensa niega los cargos en su contra, la fiscalía pidió ampliar los plazos en función a las pruebas recolectas.

Profesional y pervertido Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña

Delitos sexuales Un changarín va a juicio por los supuestos abusos a su expareja y su hijastra en Pocito, y puede purgar 13 años de cárcel

La decisión de prorrogar la prisión preventiva por dos meses más contra el DJ, identificado con las iniciales G.S. y de 31 años, la tomó la jueza de garantías Gloria Chicón . Los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre aseguraron que no hubo abusos. También dijeron que, aunque no se oponen a la investigación para que todo se esclarezca, no compartían la postura de la fiscalía de extender los plazos de detención.

image La ayudante fiscal Agustina Cerdera, de la UFI ANIVI.

Los defensores señalaron que el acusado llevaba tres meses detenido sin entorpecer la causa y que siempre colaboró con la Justicia, por lo que solicitaron su excarcelación. Destacaron que no tiene antecedentes, que posee arraigo en Caucete —donde vive con su madre— y que no representa peligrosidad. Como alternativa, pidieron medidas menos gravosas, como una prohibición de acercamiento y presentaciones periódicas en la comisaría más cercana, o bien prisión domiciliaria.

Sin embargo, prevaleció el planteo de la ayudante fiscal Agustina Cerdera, de la UFI ANIVI, quien sostuvo que aún existe riesgo de interferencia en la investigación y peligro de fuga, además de que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo. Finalmente, la jueza Chicón prorrogó la prisión preventiva por dos meses más, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente.

image Los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre, los defensores.

Es que, según la denuncia, los presuntos abusos se produjeron cuando el DJ vivía con la mamá de adolescente. Sobre esto, la defensa indicó que solo eran novios y el sospechoso visitaba la vivienda, pero no residía ahí. Lo cierto es que, de acuerdo al relato de la jovencita, el DJ se aprovechaba cuando quedaban solas, la llevaba a la fuerza a una cama y le hacía de todos.

Todo esto se descubrió luego de que la chica fuera internada a raíz de un estado de crisis y de ideas suicidas. Ahí fue que le contó a su padre que se sentía angustiada y le reveló que la pareja de su mamá la sometió sexualmente. También le aseguró que su madre lo sabía porque le puso al tanto de lo que pasaba, pero ella le pidió que no se lo contara a nadie.

image

La denuncia fue radicada el 1 de noviembre del año pasado y, por pedido del fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Cerdera, la jueza Chicón dispuso la detención del DJ. El 3 de noviembre le imputó formalmente el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia, y le dictó la prisión preventiva. Este viernes, esa medida fue renovada, de modo que el sospechoso permanecerá detenido en el penal de Chimbas por otros dos meses.