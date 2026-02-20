¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras

Después de que el ataque sexual que perpetró contra una menor, un hecho que provocó revuelo porque fue registrado por las cámaras, Mauro Araya fue detenido en tiempo récord y este viernes fue condenado por la Justicia. Sin embargo, su figura siguió dando de qué hablar y la razón fue su perfil en las redes sociales por el contenido de destrato hacia las mujeres.

Es que en su cuenta de Facebook, el sujeto que -acorralado por las pruebas- admitió la comisión del delito y recibió 2 años de prisión condicional solía compartir comentarios y bromas con un denominador común: el contenido podría vincularse a lo misógino.

A lo largo y ancho de sus posteos, lo que llama la atención son sus publicaciones que cuestionan al género femenino en diversos aspectos. Por un lado, el ataque parecería ser con humor y, por el otro, resulta directamente una agresión. "De todo corazón les deseo que las preñen", compartió.

Si bien estilaba manifestar que se encontraba soltero y deseaba estar en pareja, en algunas ocasiones responsabilizaba a las mujeres por esa situación. Sin importante el tema en discusión, la platea femenina podía resultar el blanco hacia donde apuntar.

Quien fuera penado por el delito de abuso sexual simple, tras la intervención de la UFI ANIVI, eligió el silencio en la audiencia de formalización del caso y de juicio abreviado. Frente a la filmación que lo dejó en evidencia, se abstuvo a declarar a diferencia de la "verborragia" que solía mostrar en sus redes, con una seguidilla de publicaciones.

El hecho que le dejó marcado sus registros penales, a pesar de que recuperó la libertad tras conocer la sentencia que dictó el juez Eugenio Barbera, sucedió en horas de la siesta del jueves en el interior del Barrio Conjunto 7 de Pocito. La secuencia fue filmada por una cámara de vigilancia y, a partir de esas imágenes, las autoridades pudieron identificarlo y detenerlo.