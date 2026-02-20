viernes 20 de febrero 2026

A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por posibles fenómenos severos con granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua. Los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para la provincia de San Juan ante la probabilidad de tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o incluso localmente severas, durante la jornada de este viernes.

Según el organismo, los fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y abundante precipitación en cortos períodos. Se estiman acumulados de lluvia de entre 25 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse en algunos sectores de manera puntual.

En la zona de la puna y en los niveles más elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse principalmente en forma de nieve y/o granizo, lo que podría generar complicaciones adicionales en áreas de montaña.

Para este viernes se prevé una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que rondará los 29 grados. Las tormentas más intensas se esperan hacia la tarde y la noche.

