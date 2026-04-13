Informaron la prórroga de vencimientos y beneficios del Impuesto Automotor 2026 en San Juan

La Dirección General de Rentas (DGR), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, informa que se ha dispuesto la prórroga del cronograma de pagos correspondiente al Impuesto Automotor 2026, mediante Resolución N° 0616-DGR-2026.
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Además los contribuyentes podrán abonar el impuesto anual y semestral en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan.
La Dirección General de Rentas (DGR), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, informa que se ha dispuesto la prórroga del cronograma de pagos correspondiente al Impuesto Automotor 2026, mediante Resolución N° 0616-DGR-2026.
De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas (Res N° 0306-SHF-2026), se mantienen importantes beneficios para los contribuyentes del Impuesto Automotor:
Además, los contribuyentes podrán abonar el impuesto anual y semestral en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan, facilitando el cumplimiento de la obligación tributaria.
La DGR recuerda que la gestión de pagos es digital. Los contribuyentes pueden realizar sus trámites sin necesidad de asistencia presencial al Centro Cívico, accediendo a la página web con su clave de ciudadano digital (CIDI).