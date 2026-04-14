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Puro optimismo

Caputo: "Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas"

El ministro de Economía se refirió al crecimiento económico proyectado y a los motores que lo impulsarán

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luis Caputo, ministro de Economía, aseguró que los próximos 18 meses van a ser los mejores que haya vivido la Argentina en las últimas décadas por la estabilización macroeconómica y la llegada de inversiones.

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Las declaraciones tuvieron lugar en el marco del AmCham Summit 2026, celebrado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, encuentro que congrega a cerca de 1.500 líderes empresariales, autoridades nacionales y provinciales, y referentes del ámbito sindical.

El titular del Palacio de Hacienda destacó la decisión política para corregir variables clave de la economía y la importancia de atraer inversiones para el crecimiento.

“Se ha hecho un trabajo que en Argentina no se había hecho nunca”, afirmó y remarcó que “tuvimos que dar incentivos adicionales como el RIGI para recuperar la confianza”. En la actualidad, existen 35 proyectos ingresados que suman USD 85.000 millones.

FUENTE: Infobae

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