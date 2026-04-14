Caputo: "Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas"

Luis Caputo , ministro de Economía, aseguró que los próximos 18 meses van a ser los mejores que haya vivido la Argentina en las últimas décadas por la estabilización macroeconómica y la llegada de inversiones.

Cálculo Caputo adelantó que la inflación de marzo será superior al 3%

Las declaraciones tuvieron lugar en el marco del AmCham Summit 2026, celebrado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, encuentro que congrega a cerca de 1.500 líderes empresariales, autoridades nacionales y provinciales, y referentes del ámbito sindical.

El titular del Palacio de Hacienda destacó la decisión política para corregir variables clave de la economía y la importancia de atraer inversiones para el crecimiento.

“Se ha hecho un trabajo que en Argentina no se había hecho nunca”, afirmó y remarcó que “tuvimos que dar incentivos adicionales como el RIGI para recuperar la confianza”. En la actualidad, existen 35 proyectos ingresados que suman USD 85.000 millones.

FUENTE: Infobae