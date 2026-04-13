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San Juan, expectante por el RIMI: reglamentaron el régimen nacional que apunta a inversiones cruciales

Nación reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta clave para proyectos de hasta U$S 9 millones. En San Juan, destacan ventajas específicas para el agro.

Por Elizabeth Pérez
Un sistema de riego en una finca sanjuanina: el RIMI y la baja del IVA a la energía apuntan a reducir costos e impulsar inversiones en el agro local.

Un sistema de riego en una finca sanjuanina: el RIMI y la baja del IVA a la energía apuntan a reducir costos e impulsar inversiones en el agro local.

La reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) ya es un hecho. Este lunes 13 de abril, el Gobierno nacional publicó el Decreto 242/2026 en el Boletín Oficial, dando un paso clave para la puesta en marcha de una herramienta que apunta a dinamizar proyectos productivos que hasta ahora quedaban fuera de los grandes esquemas de promoción.

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El RIMI, que forma parte de la Ley de Modernización Laboral, está orientado a inversiones de entre 150.000 y 9 millones de dólares, un rango pensado especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas que no alcanzaban los requisitos del RIGI, cuyo piso es de 200 millones de dólares.

En San Juan, la medida fue recibida con expectativa, sobre todo por su potencial impacto en el sector agroindustrial y en actividades vinculadas a la eficiencia hídrica y energética.

Ventajas para San Juan

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó que el régimen tiene beneficios diferenciales para áreas estratégicas de la provincia. “Nosotros estamos expectantes. Para San Juan en particular es muy importante el RIMI, porque más allá de los beneficios generales, hay actividades como las mallas antigranizo y la eficiencia hídrica que tienen ventajas adicionales”, explicó.

Entre esos beneficios, remarcó dos puntos centrales: por un lado, estas inversiones no están sujetas al piso mínimo de 150.000 dólares que rige para el resto de los proyectos; y por otro, cuentan con un esquema más acelerado de beneficios fiscales.

“En lugar de dos años para la amortización acelerada y la deducción en Ganancias, se les permite hacerlo en el primer año cuando se trata de estos sectores”, precisó.

Además, el funcionario reveló que ya comenzaron a registrarse consultas en la provincia: “Hemos venido recibiendo consultas, fundamentalmente de algunas empresas agroindustriales interesadas en utilizar este régimen”.

Pensado para pymes

En la misma línea, el secretario de Industria, Alejandro Martín, subrayó que el alcance del RIMI es amplio, pero con un impacto particularmente fuerte en la realidad productiva local.

“En general a todas las pymes les sirve, pero específicamente para San Juan es importante el tema de riego, de malla antigranizo y de eficiencia energética, porque no tiene el piso de los ciento cincuenta mil dólares del resto”, coincidió.

El decreto también detalla que el régimen abarca bienes de capital nuevos —con excepción de automóviles—, equipamiento informático y de telecomunicaciones, así como sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes vinculados a la producción agropecuaria. A esto se suman tecnologías de alta eficiencia energética y equipamiento para generación o almacenamiento de energías renovables.

Energía más barata: el otro factor clave

Aunque no forma parte directamente del RIMI, otra medida incluida en el mismo paquete normativo refuerza el impacto en el agro, segun públicó TSJ: la reducción del IVA del 27% al 10,5% en las facturas de electricidad para sistemas de riego.

Esta rebaja, impulsada en conjunto por San Juan y Mendoza, apunta a aliviar uno de los principales costos de los productores, especialmente en un contexto marcado por la quita de subsidios nacionales a la energía.

Según estimaciones oficiales, la medida puede traducirse en un ahorro real de entre el 10% y el 14% en la factura final, un dato clave para una actividad que depende fuertemente de la extracción de agua subterránea.

Lo que viene

Tras la reglamentación, ahora se abre una etapa decisiva: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las secretarías de Energía y de Agricultura deberán dictar, en un plazo máximo de 30 días, las normas operativas que permitirán la aplicación efectiva del régimen.

Una vez en marcha, cada proyecto podrá contar con una vigencia de hasta dos años para ejecutar las inversiones, con posibilidad de extender el esquema hasta 2028 si se cumplen los plazos previstos.

En ese escenario, San Juan se posiciona como una de las provincias con mayor potencial para aprovechar el RIMI, especialmente por la combinación de incentivos a la inversión y alivio en los costos energéticos, un combo que podría marcar un punto de inflexión para el desarrollo de su matriz productiva.

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