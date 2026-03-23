Riego más barato en San Juan: bajan el IVA de la luz a productores ¿cuánto será el ahorro?

Regar con perforaciones de electricidad será más barato: una rebaja del IVA apunta a bajar el costo de producir en el campo sanjuanino.

Aunque gran parte del debate público se concentró en la reforma laboral, el paquete aprobado en febrero pasado por el Congreso incluyó una medida que impacta directo en el bolsillo de los productores sanjuaninos: la baja de la alícuota del IVA para los regantes, que terminará impactando en el costo final de sus facturas de luz.

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El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández , informó a Tiempo de San Juan que la alícuota del IVA aplicada a la energía eléctrica utilizada exclusivamente en sistemas de riego, bajó del 27% al 10,5%.“Eso se traducirá en una disminución real de entre el 10% y el 14% en el monto final de la factura del productor regante”, dijo.

Agregó que se esta iniciativa fue impulsada ante el Ministerio de Economía de la Nación o por los gobiernos de las provincias de San Juan y Mendoza, que tienen fuerte perfil agrícola, con el objetivo de aliviar la estructura de costos “de un sector altamente dependiente del uso de electricidad para extraer agua de riego”. También fue uno de los grandes pedidos de los productores desde el 2024 cuando la Nación quitó los subsidios de la luz.

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Cómo se accederá

En efecto, se trata de un alivio concreto para los productores que utilizan pozos de agua, donde el consumo eléctrico es intensivo y representa uno de los costos más pesados de la actividad.

Actualmente, la provincia trabaja en la implementación del sistema, a la espera de la reglamentación final por parte de ARCA (ex AFIP), que permitirá aplicar formalmente la alícuota reducida.

Para acceder a este beneficio, los usuarios deberán inscribirse en un registro específico que será habilitado próximamente en el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), indicó Fernández. Allí se validará, con intervención del Ministerio de Producción, que el suministro eléctrico esté destinado efectivamente al uso agrícola.

Qué cultivos sanjuaninos se benefician

El impacto es especialmente relevante para cultivos típicos de San Juan como la uva, el tomate, el olivo y el pistacho, entre otros. En estos casos, el IVA funciona como un costo financiero clave: los productores pagan la energía durante todo el año, pero recién generan ingresos al momento de la cosecha. La baja del impuesto permite aliviar esa carga acumulada.

El RIMI: incentivo para riego

Otro de los ejes del paquete fiscal nacional es el Régimen de Incentivo a la Mediana Inversión (RIMI), que introduce beneficios fiscales para quienes inviertan en infraestructura productiva.

En el caso del riego agrícola, el esquema tiene una particularidad: no exige montos mínimos de inversión para acceder al régimen, lo que lo vuelve accesible incluso para pequeños y medianos productores.

El principal incentivo es la posibilidad de aplicar amortización acelerada. Esto permite descontar el total de la inversión del Impuesto a las Ganancias en el primer año, en lugar de hacerlo de manera escalonada como ocurre en el régimen general.

De esta manera, tanto la Nación como la Provincia, a través del impacto en un impuesto coparticipable como el IVA y los beneficio del RIMI; apuntan a fomentar la modernización de los sistemas de riego y mejorar la competitividad del agro nacional, especialmente el cuyano.