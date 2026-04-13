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Armado

Peluc insta a la unidad y al despliegue territorial para consolidar a La Libertad Avanza en San Juan

Con un fuerte llamado a deponer internas y fortalecer la presencia en los departamentos, el referente sanjuanino alineó a la dirigencia local tras el proyecto de Javier Milei y apostó por la cercanía con el electorado para consolidar el crecimiento del espacio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un reciente encuentro político provincial, el diputado nacional y referente de La Libertad Avanza (LLA) en San Juan, José Peluc, trazó los lineamientos estratégicos del espacio de cara a los próximos desafíos electorales. El legislador enfatizó la necesidad de cohesión interna, organización y una presencia constante en los departamentos de la provincia para respaldar la gestión nacional.

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Durante su discurso, Peluc subrayó que la dirigencia local debe alinearse con el proyecto que lidera el Poder Ejecutivo Nacional. “Debemos ir todos encaminados acompañando al presidente Javier Milei”, manifestó, posicionando el respaldo a la Casa Rosada como la prioridad absoluta del frente en la provincia.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la importancia de la estructura política en el interior sanjuanino. Peluc detalló que ya se han iniciado recorridas por distritos como Sarmiento, 25 de Mayo y 9 de Julio, con el objetivo de cubrir la totalidad de los departamentos de San Juan en el corto plazo.

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En un llamado directo a la militancia y a los cuadros técnicos, el diputado pidió postergar cualquier tipo de disputa interna para priorizar la construcción colectiva. “No deben existir diferencias entre nosotros; somos todos un mismo equipo y debemos sumar a todos los que quieran estar”, sostuvo, apelando a una apertura del espacio para sumar nuevos referentes.

Peluc también definió el perfil que, a su criterio, deben tener los representantes del espacio. Exigió una dirigencia madura y con conducta, capaz de interpretar las demandas actuales de la ciudadanía a través del diálogo directo. “Hay que caminar y hablar con la gente”, enfatizó, vinculando la gestión política con la cercanía social.

Con una perspectiva optimista sobre el crecimiento de LLA en San Juan, el referente aseguró que el espacio cuenta con las condiciones necesarias para imponerse en futuros comicios, afirmando que tienen "todo para ganar". Finalmente, destacó la importancia de avanzar en reformas que fortalezcan el sistema democrático, remarcando el impulso a la Boleta Única como una herramienta esencial para la transparencia y el beneficio de toda la ciudadanía.

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