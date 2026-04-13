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Liga de Vóleibol Argentina

UPCN va por el golpe ante Ciudad y buscará ser campeón esta noche

El equipo sanjuanino recibe a Ciudad Vóley este lunes en el cuarto punto de la serie. Está 2-1 arriba y buscará coronarse ante su gente en su estadio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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UPCN Vóley Club tendrá este lunes una oportunidad inmejorable para cerrar la historia y volver a gritar campeón. En el cuarto partido de la final de la Liga de Vóleibol Argentina, el conjunto sanjuanino será local otra vez frente a Ciudad Vóley, con la serie 2-1 a su favor y la posibilidad concreta de liquidar la definición ante su público.

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El último sábado, el equipo dirigido por Fabián Armoa no logró sostener la intensidad que había mostrado en los primeros encuentros y terminó cayendo en sets corridos. El rival aprovechó errores no forzados y fue más preciso en los momentos determinantes, lo que le permitió descontar y estirar la serie.

Más allá del traspié, UPCN continúa dependiendo de sí mismo. El formato al mejor de cinco partidos le otorga margen y lo deja a una sola victoria de la consagración, con la ventaja de definir en su cancha y con su gente.

El duelo se disputará desde las 20 en el estadio de Los Cóndores, que abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita para que los hinchas acompañen en una noche que puede ser decisiva. Se espera un marco similar al del último encuentro, con miles de personas alentando en busca de un nuevo título para el vóley sanjuanino.

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