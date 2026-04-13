Desconcierto por el cambio de sede del Campeonato Argentino de Ruta: se correrá en un autódromo

Hay desconcierto en en el ciclismo argentino. El Campeonato Argentino de Ruta 2026 , que iba a disputarse en las calles de Río Cuarto , finalmente se correrá dentro de un autódromo. Sí, en un circuito cerrado, lejos de las rutas que históricamente le dan identidad a esta competencia.

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La noticia no tardó en generar ruido. Es que el cambio rompe con la esencia misma del ciclismo de ruta: largas distancias, terreno abierto, viento, estrategia y desgaste real. Todo eso, ahora, quedará reducido a vueltas dentro de un trazado controlado.

Desde la organización lo explicaron en un comunicado oficial. Aseguran que la decisión apunta a “potenciar la visibilidad y el crecimiento del ciclismo” y que fue tomada junto al Gobierno de Córdoba por las obras viales en marcha, que hoy representarían un riesgo para los corredores. También remarcan que el autódromo permitirá televisación completa, algo que en ruta siempre fue más difícil de lograr.

Pero puertas adentro, el clima es otro. En redes sociales empezaron a aparecer críticas y señales claras de disconformidad. Una de las más comentadas fue la del ciclista Julián Barrientos, que subió un meme de Los Simpson haciendo alusión directa al cambio. Un gesto simple, pero que muchos leyeron como un claro rechazo a la decisión.

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En lo deportivo, el formato también cambia: todo será por vueltas. Los Sub 23 darán 37 giros (118,4 km), las damas elite 30 (96 km) y los elite 48 (153,6 km).

En medio de este escenario, San Juan volverá a tener protagonistas. Como suele pasar en cada Argentino, habrá ciclistas de la provincia dando pelea, aunque esta vez en un contexto completamente distinto al habitual.