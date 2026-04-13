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La emotiva reaparición de Ricardo Zunino, el sanjuanino que reemplazó a Niki Lauda y corrió 11 Grandes Premios en Fórmula 1

Reconocido y homenajeado por las autoridades locales en el autódromo El Zonda, el expiloto sanjuanino volvió a escena en un fin de semana especial, donde repasó su inolvidable paso por la Fórmula 1 y también celebró la presencia de Franco Colapinto en la máxima categoría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El automovilismo sanjuanino vivió un momento especial con la reaparición de Ricardo Zunino, quien fue homenajeado en el autódromo El Zonda - Eduardo Copello en el marco de la segunda fecha del campeonato 2026 del TC2000.

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“Un placer grande, agradecido por la calidez recibida. Es una emoción grande estar en el Zonda, un autódromo tan emblemático para todo el país. Estamos muy contentos de tener a Colapinto en la Fórmula 1, todos los argentinos muy felices por eso”, expresó el expiloto, conmovido durante la jornada.

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El reconocimiento, materializado en una placa conmemorativa, fue encabezado por el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, junto al secretario Pablo Tabachnik, el responsable de la Agencia de Deportes Pablo Aubone y el director de TC2000, Alejandro Levy. Durante el acto destacaron la trayectoria del sanjuanino y su legado tanto en el automovilismo nacional como internacional, además del valor simbólico del Zonda dentro del calendario.

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El homenaje tomó aún más relevancia al recordar una de las historias más impactantes de la Fórmula 1. En 1979, Zunino fue convocado de urgencia por el equipo Brabham para reemplazar a Niki Lauda en el Gran Premio de Canadá. Sin su propio equipamiento, corrió con el buzo y el casco del tricampeón mundial y finalizó séptimo en su debut, quedando al borde de los puntos en una actuación que quedó grabada como símbolo de talento, improvisación y coraje.

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Aquel episodio marcó el inicio de su paso por la máxima categoría, donde disputó un total de 11 Grandes Premios entre 1979 y 1981, compitiendo para Brabham y Tyrrell. Su irrupción fue tan inesperada como memorable, convirtiéndose en una de las historias más singulares del automovilismo mundial.

Zunino es uno de los máximos referentes del deporte motor sanjuanino. Antes de su salto a Europa, se consagró campeón en el Turismo Nacional y luego llevó su talento a la Fórmula 1, dejando una huella imborrable.

En un fin de semana con gran actividad en pista —que tuvo a Matías Rossi celebrando en lo más alto del podio del TC2000—, la ovación a Zunino fue uno de los momentos más emotivos. Su regreso al Zonda no solo trajo recuerdos, sino que reafirmó el valor de una historia que sigue viva en el corazón del automovilismo argentino.

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