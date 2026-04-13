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Adiós a un maestro: murió el periodista deportivo Julio Ricardo, recordado conductor de Tribuna Caliente

A los 87 años, falleció el histórico comentarista que marcó una era en la radio y la televisión argentina. Con su estilo docente y su calidez humana, dejó una huella imborrable en generaciones de colegas y espectadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Julio Ricardo falleció este lunes a los 87 años.

Julio Ricardo falleció este lunes a los 87 años.

Este 13 de abril se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Julio Ricardo López Batista, más conocido como Julio Ricardo, quien nos dejó a los 87 años. El emblemático periodista arrastraba algunos antecedentes de salud cardiovascular que habían requerido intervenciones en años anteriores. En las últimas semanas había estado internado en l;a Clínica Zabala. Con su partida, se apaga una de las voces más cultas y respetadas de la comunicación nacional, cuya trayectoria comenzó allá por 1957.

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La carrera de Julio Ricardo fue extensa y diversificada. Se inició en la revista Noticias Gráficas y pronto se convirtió en una figura central de la radiofonía, siendo comentarista de próceres como José María Muñoz y más tarde de Víctor Hugo Morales. Su desembarco en la televisión lo llevó a ser la cara de programas icónicos que todavía hoy se recuerdan con nostalgia, como Polémica en el fútbol y el recordado Tribuna caliente, donde compartía mesa con figuras como Guillermo Nimo y Antonio Carrizo.

Uno de sus hitos más recordados fue su labor en el ciclo Fútbol para todos entre 2009 y 2013, donde aportó su mirada analítica a los partidos de Primera División. Además de su rol frente a cámara, Julio Ricardo asumió responsabilidades institucionales de peso, desempeñándose como interventor de ATC (hoy TV Pública) en 1990. Su profesionalismo fue reconocido recientemente por la Legislatura porteña, que lo distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito del periodismo deportivo en noviembre de 2024.

El legado de su padre

Más que enseñarle a escribir mejor o a mirar la realidad desde diferentes ópticas, José López Pájaro le transmitió a su hijo una ética profesional inquebrantable. Julio siempre admiró la lucha de la generación de su padre por dignificar el oficio, logrando que se los reconociera como periodistas y no meros cronistas, mientras soñaban con crear mutuales para proteger a sus colegas. Pero quizás la lección más profunda fue la del pluralismo: aunque su padre no era peronista, intercedió ante el gobierno de Frondizi para que el relator Luis Elías Sojit pudiera volver del exilio, simplemente porque consideraba que una voz tan importante no podía faltar en el país. Ese "baño de humanidad" y respeto por quien piensa distinto fue el faro que guio toda la trayectoria de Julio Ricardo frente a los micrófonos.

El "Maestro" de alma y su vínculo con Nito Mestre

Más allá de las primicias y los análisis tácticos, Julio Ricardo antes fue maestro de escuela, su verdadera vocación. Esta formación docente le otorgó un estilo pedagógico para explicar el deporte. De hecho, su paso por las aulas dejó una anécdota preciosa para la historia del rock nacional: fue maestro de primaria de Nito Mestre, quien lo considera su "padre postizo".

Fue el propio Julio Ricardo quien, tras cubrir el Mundial de Inglaterra 1966, regresó fascinado por la revolución de The Beatles e invitó a un joven Nito a ver la película Submarino Amarillo. Ese gesto, según recordaban ambos, fue el despertar de un mundo nuevo para el músico que luego formaría Sui Generis. El periodismo corría por sus venas gracias a su padre, José López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos, pero fue su calidez para tratar temas humanos lo que lo diferenció de sus pares.

Julio Ricardo se fue, pero queda su voz pausada y su eterna convicción de que el deporte es, ante todo, un instrumento pedagógico para mejorar al ser humano.

La histórica entrevista con Salvador Allende

La entrevista con el expresidente chileno tuvo lugar en 1972, aproximadamente un año antes del derrocamiento y muerte del mandatario. En aquel momento, Chile atravesaba una situación crítica debido a una huelga de dueños de camiones que mantenía al país paralizado y desabastecido.

Julio Ricardo fue enviado a Santiago por el noticiero de Canal 9. A pesar de que había unos 500 periodistas de todo el mundo intentando conseguir una nota, él logró el acceso gracias a que los encargados de prensa chilenos eran muy "futboleros" y conocían su trayectoria en el periodismo deportivo.

El encuentro en la Alameda: Los voceros le avisaron que el presidente llegaría a las 7:30 de la mañana a la Alameda para caminar dos cuadras hasta la casa de gobierno, La Moneda. Julio Ricardo y su equipo estuvieron apostados allí desde las 3 de la mañana. Cuando el presidente bajó de su auto entre los aplausos de la gente desde los balcones, el periodista se le acercó identificándose como parte de la televisión argentina. Allende lo recibió con afecto, le puso la mano en el hombro y lo llamó "joven periodista" mientras caminaban juntos hacia el palacio.

Durante ese trayecto, Allende le relató la "tragedia" que vivía su gestión, denunciando que los grandes capitales extranjeros y nacionales le impedían cumplir su sueño de un mundo socialista. Le explicó que el desabastecimiento y la huelga eran maniobras para sacarlo del poder y detalló el conflicto por el precio del cobre, principal recurso del país, sobre el cual los intereses extranjeros presionaban para pagar valores inferiores a los necesarios para Chile.

Julio Ricardo recordaba este evento con gran emoción, describiéndolo como una experiencia hermosa sobre la primera experiencia socialista que llegaba al poder a través de las urnas.

FUENTE: Pronto

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