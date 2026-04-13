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San Juan, imán con autos, vóley y judo: el turismo el finde dejó $2.497.951.332

Gracias a tres eventos deportivos, de los que San Juan fue sede, la provincia recibió un importante caudal de visitantes que disfrutaron ampliamente de las actividades locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Otro fin de semana de abril arrojó un panorama positivo en el sector turístico. De acuerdo a un relevamiento que llevó a cabo el Departamento de Estadística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la provincia alcanzó un 78 % de ocupación en el Gran San Juan.

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Según informaron oficialmente, visitantes de diferentes lugares del país llegaron para disfrutar del TC 2000, la Copa Pablo Batista 2026 y el Torneo Nacional de Judo. Este movimiento generó $2.497.951.332, monto que incluyó hospedaje; gastronomía: transporte y otros indicadores económicos que benefician a la provincia.

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En este marco, el emblemático Autódromo El Zonda Eduardo Copello fue escenario del TC 2000, Top Race y Zonal Cuyano, donde todos los fanáticos del automovilismo vivieron una experiencia única.

Por su parte, la Copa Pablo Batista 2026 marcó un récord histórico ya que llegaron 1.000 voleibolistas de 78 equipos del país, mientras que el Torneo Nacional de Judo contó con 1.500 judocas de todas las provincias argentinas.

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