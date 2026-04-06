El turismo en Semana Santa dejó en San Juan ingresos por $4.800 millones

San Juan vivió un intenso fin de semana largo de Semana Santa con una ocupación turística del 85%, consolidándose como uno de los destinos elegidos por viajeros que buscaron combinar naturaleza, cultura y gastronomía. De acuerdo a los datos obtenidos por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, los departamentos más visitados fueron: Gran San Juan 60%; Iglesia 100%; Jáchal 80%; Valle Fértil 85% y Calingasta 100%. En tanto, la inversión económica generada por el turismo alcanzó los 4.800 millones de pesos, reflejando el impacto positivo de la actividad en la economía provincial.

Expectativa Reserva de Semana Santa en San Juan: Turismo espera que sea el finde largo más exitoso en lo que va de 2026

La mayoría de los visitantes fueron nacionales, aunque también hubo presencia extranjera. Del interior del país, llegaron un 33% de Buenos Aires y CABA; de Córdoba 27%; Mendoza 13% y San Luis 7%. Además, de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

En cuanto, a extranjeros, llegaron de Chile 40 %; Brasil 32%; Uruguay 22% y Colombia, Perú, México, España y Suecia 6%.

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Durante los cuatro días, la provincia desplegó una amplia agenda de propuestas organizadas de manera conjunta entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, los 19 municipios y el sector privado, en una estrategia que buscó diversificar la oferta y distribuir el movimiento turístico en todo el territorio.

Uno de los clásicos del fin de semana largo fue la bienvenida a turistas en El Carrascal, donde visitantes y sanjuaninos compartieron un espacio de encuentro en la Peatonal Maestro de América, con degustaciones de gastronomía local acompañadas de música en vivo.

Entre los eventos más convocantes se destacó Viví Punta Negra, que volvió a reunir a cientos de personas en un entorno natural privilegiado. Allí, los turistas disfrutaron de jornadas a pleno sol junto al dique, con propuestas que incluyeron exposiciones, música y espacios de promoción turística.

En el deporte, un evento internacional cautivó durante el fin de semana largo, el Cuesta del Viento Big Air. Esta edición, reunió a 36 riders provenientes de al menos seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Italia e Israel. Con este marco el evento, fue una verdadera fiesta del kitesurf, donde el talento deportivo combinó con uno de los paisajes más imponentes del país.

La agenda cultural también tuvo momentos destacados. En la Catedral de San Juan se realizó el tradicional homenaje a Cristo, acompañado por la peregrinación y una puesta en escena musical con la participación de reconocidas voces y el grupo de danza Granada, en una propuesta que combinó espiritualidad y expresión artística.

También fue parte de la propuesta el ciclo Música clásica por los caminos del vino. En esta oportunidad, la cita fue en la Bodega Finca Sierras Azules, donde el público disfrutó de un concierto sensorial diferente. El espectáculo estuvo a cargo de Low Dúo, una formación que destaca por llevar al primer plano las sonoridades profundas del cello y el contrabajo, explorando nuevas texturas dentro de la música de cámara y generando un clima íntimo y envolvente.

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Por su parte, el Teatro del Bicentenario sumó otra alternativa para quienes visitaron la provincia, con la puesta en escena del “Crocifissione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo”, con música del compositor italiano del siglo XVII Alessandro Stradella. La puesta en escena logró captar la atención del público durante el fin de semana.

A estas propuestas se sumaron los recorridos por las rutas del vino y el olivo, que permitieron a los visitantes conocer bodegas y establecimientos productivos, así como actividades de aventura en los departamentos alejados, que ofrecieron experiencias vinculadas a la naturaleza.

El movimiento turístico también se reflejó en el tradicional paraje de Difunta Correa, que como cada año registró una importante afluencia de público. Los visitantes pudieron además conocer las nuevas obras e instalaciones inauguradas recientemente, pensadas para mejorar la recepción y la experiencia de quienes llegan a este emblemático sitio de fe y turismo.

FUENTE: Sí San Juan