sábado 11 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videonota

Flaqué en modo carrera: simulador, familia y otro finde especial en El Zonda

En la previa del regreso del Top Race al autódromo El Zonda-Eduardo Copello, Tiempo de San Juan visitó al piloto sanjuanino en la intimidad de su casa: simulador, rutina familiar y recuerdos de su carrera en la antesala de un fin de semana muy especial corriendo ante su gente.

Por Carla Acosta
d91718af-7cfe-4655-a3e2-979aa90eb11f
89b2d0dc-ec72-4254-afc1-36f8afcd309d
1ddc8e31-31bf-4b82-87fb-bd940bfc3bcf
dcc280622-032f01-scaled

El teléfono no da respiro. Llamados, mensajes y pedidos de notas se acumulan desde que se confirmó su regreso. Fabián Flaqué lo vive con naturalidad, pero también con una sonrisa que delata entusiasmo: “Desde el momento en que se dijo que corría, no para el celular. Está bueno, porque es reconocimiento y mucha gente se pone contenta”.

Lee además
fifa descarto cambiar sedes del mundial y mantiene a iran fuera de mexico
Fútbol

FIFA descartó cambiar sedes del Mundial y mantiene a Irán fuera de México
argentina perdio 3-0 el clasico ante brasil y postergo su clasificacion a la fase final del sudamericano sub 17
Fútbol

Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil y postergó su clasificación a la Fase Final del Sudamericano Sub 17

A horas de la vuelta del Top Race al autódromo El Zonda-Eduardo Copello, Tiempo de San Juan lo visitó en la intimidad de su casa para conocer cómo se vive la previa. Lejos del ruido de los motores, la rutina mezcla familia, entrenamiento y una conexión muy fuerte con su historia dentro del automovilismo.

“Estamos acostumbrados, aunque habíamos perdido un poco el training. Pero nos acomodamos rápido. Lo bueno es que los cuatro vamos para el mismo lado: mi señora y mis nenas son las que más empujan para que yo corra”, cuenta. En ese engranaje familiar, todo se ordena alrededor de la carrera, pero sin perder la esencia del día a día.

89b2d0dc-ec72-4254-afc1-36f8afcd309d

El punto neurálgico de esa preparación está en un espacio especial de la casa: el simulador. Rodeado de cascos, trofeos, fotos y recuerdos de distintas etapas, Flaqué encuentra mucho más que una herramienta de entrenamiento. “Es un lugar único para mí. Sirve también como terapia. Tengo casi el 95% de las cosas que usé en mi carrera: desde el karting hasta hoy. Te trae recuerdos de cuando uno se inició”, relata.

El 11 y 12 de abril, el autódromo El Zonda-Eduardo Copello será escenario de un evento con cuatro categorías nacionales: TC2000, Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione.Fabián Flaqué será el único representante sanjuanino, corriendo ante su gente en un circuito que conoce de memoria.

Ahí pasa buena parte del tiempo afinando detalles. Porque, lejos de ser un simple juego, el simulador se volvió clave en la preparación de los pilotos modernos. “Ayuda un montón. Antes no tenías ni cámaras ni datos. Hoy podés ver dónde frenás, dónde acelerás, comparar y corregir errores. Llegás a la pista con mucha más información”, explica. Incluso, en ese mundo virtual, le tocó compartir pista con figuras internacionales: “Una vez corrimos con Fernando Alonso. Es una plataforma muy real, donde te encontrás con pilotos de todo el mundo”.

Más allá de la tecnología, su rutina mantiene una lógica familiar. Lleva a sus hijas a la escuela cada mañana, entrena natación y cuida la alimentación. “Tratamos de comer sano, liviano. Marita es la que cocina y lo hace muy bien”, dice entre risas. La vida cotidiana sigue su curso, aunque con el pulso acelerado por lo que viene.

dcc280622-032f01-scaled

Tras varios años alejado de la competencia, Fabián Flaqué volvió a subirse a un auto en 2025 de la mano del TC2000. Ahora lo hará en una categoría en la que también le sienta bien y en la que fue campeón.

El regreso a la competencia también tiene un condimento especial en lo personal. Después de volver a subirse a un auto en 2025, Flaqué reconoce un cambio en su manera de encarar las carreras: “Me lo tomo más tranquilo, para disfrutar, pero siempre siendo profesional. La experiencia hoy ayuda mucho”.

Este fin de semana, con el equipo Octanos Competición y a bordo del Fiat Cronos #11, volverá a una categoría en la que supo ser protagonista. Pero hay algo que lo potencia aún más: correr en casa. En un circuito técnico, exigente y cargado de historia, donde cada curva tiene memoria. Y en la previa, entre cables, pantallas y recuerdos, se prepara a su manera. Con la cabeza en la carrera, pero también con los pies en su lugar en el mundo. Porque antes de acelerar en El Zonda, hay algo que tiene claro: quiere disfrutarlo.

Seguí leyendo

San Juan dirá presente en Panamá con tres promesas del ciclismo juvenil

Todo listo: El Zonda se prepara para un fin de semana a pura velocidad con TC 2000, Top Race y Fórmula Nacional

UPCN, a todo o nada por el sueño de la décima corona: a qué hora juega y por dónde se puede ver

La Reserva de San Martín, sin DT: Mauricio Fernández fue despedido de su cargo tras la goleada en Florencio Varela

Universitario busca afirmarse en el Torneo Provincial

Garnacho, con un pie afuera del Mundial y una confesión fulminante: "Dijeron que iba a ser importante"

Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo y se perderá los próximos partidos

Gisela Suligoy tendrá un nuevo mundial de IRONMAN en Francia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
argentina perdio 3-0 el clasico ante brasil y postergo su clasificacion a la fase final del sudamericano sub 17
Fútbol

Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil y postergó su clasificación a la Fase Final del Sudamericano Sub 17

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Presencia policial en el barrio Valle Grande, tras el asesinato de Emir Barboza.
Rawson

Conflicto en el Valle Grande, tras la liberación de cuatro sospechosos del crimen de Emir Barboza

Quién era la mujer que murió tras ser atropellada por un colectivo en Avenida Libertador
Deceso

Quién era la mujer que murió tras ser atropellada por un colectivo en Avenida Libertador

Yo vi morir a mi mamá, la escalofriante frase del hijo de la mujer que falleció en el choque de Rivadavia
Siniestro fatal

"Yo vi morir a mi mamá", la escalofriante frase del hijo de la mujer que falleció en el choque de Rivadavia

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra vez el cuento de la transferencia equivocada: estafaron en $4.300.000 a una mujer de Valle Fértil

Imagen ilustrativa
Por partida doble

Asaltaron a una abogada sanjuanina, se llevaron su cartera y encima realizaron transferencias desde su cuenta

Te Puede Interesar

El hombre denunciado durante la audiencia de este viernes.
Violencia de género

Pornovenganza: trabajará gratis y pagará un resarcimiento a su expareja por compartir  imágenes íntimas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Por partida doble

Asaltaron a una abogada sanjuanina, se llevaron su cartera y encima realizaron transferencias desde su cuenta

Sábado inestable y caluroso: se esperan chaparrones durante la madrugada pero la máxima rozará los 30 grados
Pronóstico

Sábado inestable y caluroso: se esperan chaparrones durante la madrugada pero la máxima rozará los 30 grados

Quevedo y Flores tras su detención en febrero último.
Flagrancia

Piden 12 años de cárcel para dos jóvenes reincidentes que asaltaron con una punta a un chofer de DiDi

El bloque bloquista en Diputados, en primer plano. 
El cuchicheo

Cuatro imperdibles: terapia de pareja para un binomio electoral; costos "sarmientinos"; una oficina cerrada y el hombre que define destinos