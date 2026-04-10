Flaqué en modo carrera: simulador, familia y otro finde especial en El Zonda

El teléfono no da respiro. Llamados, mensajes y pedidos de notas se acumulan desde que se confirmó su regreso. Fabián Flaqué lo vive con naturalidad, pero también con una sonrisa que delata entusiasmo: “Desde el momento en que se dijo que corría, no para el celular. Está bueno, porque es reconocimiento y mucha gente se pone contenta”.

A horas de la vuelta del Top Race al autódromo El Zonda-Eduardo Copello , Tiempo de San Juan lo visitó en la intimidad de su casa para conocer cómo se vive la previa. Lejos del ruido de los motores, la rutina mezcla familia, entrenamiento y una conexión muy fuerte con su historia dentro del automovilismo.

“Estamos acostumbrados, aunque habíamos perdido un poco el training. Pero nos acomodamos rápido. Lo bueno es que los cuatro vamos para el mismo lado: mi señora y mis nenas son las que más empujan para que yo corra”, cuenta. En ese engranaje familiar, todo se ordena alrededor de la carrera, pero sin perder la esencia del día a día.

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El punto neurálgico de esa preparación está en un espacio especial de la casa: el simulador. Rodeado de cascos, trofeos, fotos y recuerdos de distintas etapas, Flaqué encuentra mucho más que una herramienta de entrenamiento. “Es un lugar único para mí. Sirve también como terapia. Tengo casi el 95% de las cosas que usé en mi carrera: desde el karting hasta hoy. Te trae recuerdos de cuando uno se inició”, relata.

El 11 y 12 de abril, el autódromo El Zonda-Eduardo Copello será escenario de un evento con cuatro categorías nacionales: TC2000, Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione.Fabián Flaqué será el único representante sanjuanino, corriendo ante su gente en un circuito que conoce de memoria.

Ahí pasa buena parte del tiempo afinando detalles. Porque, lejos de ser un simple juego, el simulador se volvió clave en la preparación de los pilotos modernos. “Ayuda un montón. Antes no tenías ni cámaras ni datos. Hoy podés ver dónde frenás, dónde acelerás, comparar y corregir errores. Llegás a la pista con mucha más información”, explica. Incluso, en ese mundo virtual, le tocó compartir pista con figuras internacionales: “Una vez corrimos con Fernando Alonso. Es una plataforma muy real, donde te encontrás con pilotos de todo el mundo”.

Más allá de la tecnología, su rutina mantiene una lógica familiar. Lleva a sus hijas a la escuela cada mañana, entrena natación y cuida la alimentación. “Tratamos de comer sano, liviano. Marita es la que cocina y lo hace muy bien”, dice entre risas. La vida cotidiana sigue su curso, aunque con el pulso acelerado por lo que viene.

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Tras varios años alejado de la competencia, Fabián Flaqué volvió a subirse a un auto en 2025 de la mano del TC2000. Ahora lo hará en una categoría en la que también le sienta bien y en la que fue campeón.

El regreso a la competencia también tiene un condimento especial en lo personal. Después de volver a subirse a un auto en 2025, Flaqué reconoce un cambio en su manera de encarar las carreras: “Me lo tomo más tranquilo, para disfrutar, pero siempre siendo profesional. La experiencia hoy ayuda mucho”.

Este fin de semana, con el equipo Octanos Competición y a bordo del Fiat Cronos #11, volverá a una categoría en la que supo ser protagonista. Pero hay algo que lo potencia aún más: correr en casa. En un circuito técnico, exigente y cargado de historia, donde cada curva tiene memoria. Y en la previa, entre cables, pantallas y recuerdos, se prepara a su manera. Con la cabeza en la carrera, pero también con los pies en su lugar en el mundo. Porque antes de acelerar en El Zonda, hay algo que tiene claro: quiere disfrutarlo.