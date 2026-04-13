Se termina la maldición: el corazón del edificio de la Escuela de Música de la UNSJ ya late con obreros y máquinas

El paisaje sobre la calle Urquiza en los últimos días dejó atrás postales de un esqueleto de hormigón abandonado a su suerte. El edificio de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan , que durante años permaneció solo, quieto y sumido en un silencio sepulcral, acaba de recuperar la vida con el estruendo de las máquinas y el incesante movimiento de obreros. Esta transformación visual no es menor: representa la valorización de un espacio educativo fundamental que parecía destinado al olvido. El predio, ubicado estratégicamente detrás del Auditorio Juan Victoria , volvió a ser el escenario donde se le da forma a un sueño postergado de toda la comunidad académica.

Este renacer de la obra se formalizó el pasado 19 de marzo de 2026, cuando el rector Tadeo Berenguer firmó el contrato con la empresa local Galvarini y Asociados, tras un proceso licitatorio que comenzó a finales de 2025. Lo más destacado de este nuevo capítulo es que los trabajos se retoman con recursos propios de la UNSJ, una decisión política y estratégica tomada en mayo de 2025 ante el escenario de desfinanciamiento nacional y el freno total a la obra pública. Para lograr este hito, se requirió un acto de solidaridad de todas las unidades académicas que aceptaron priorizar la terminación de este edificio por sobre otras obras pendientes, asegurando una afectación presupuestaria específica que hoy permite no depender de las remesas de fondos desde Buenos Aires.

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La "obra maldita"

La trayectoria de este edificio ha sido tan accidentada que incluso un rector llegó a calificarlo popularmente como la "obra maldita", convirtiéndose en un símbolo de los desafíos y frustraciones de la gestión universitaria. Su historia se remonta a años marcados por la incertidumbre, donde la inflación, la escasez de materiales y la interrupción recurrente de fondos nacionales dejaron la construcción a medio hacer en múltiples oportunidades. El último avance significativo se había logrado en 2021, pero la obra volvió a detenerse con un sesenta por ciento de progreso, dejando el cuarenta por ciento restante en el limbo durante años.

Los intentos fallidos por terminarla incluyeron licitaciones para carpintería que quedaron desiertas en marzo de 2025 y un traspaso de proyecto a la órbita provincial que nunca se vio en la práctica. Ante el riesgo inminente de que las inclemencias climáticas, los robos y las plagas terminaran por destruir lo poco que se había construido, la UNSJ optó por blindar la obra con sus propios ahorros. Esta inyección de fondos, que inicialmente se calculó en 1.600 millones de pesos y que fue actualizada por inflación hasta superar los 1.800 millones, es lo que finalmente permitió que hoy las máquinas vuelvan a trabajar en el terreno.

La etapa que se inicia tiene un plazo de ejecución de 360 días corridos, lo que proyecta la finalización total para abril de 2027. El trabajo pendiente, aunque representa el 40 %, es de una alta complejidad técnica, ya que incluye instalaciones específicas, terminaciones finas y, fundamentalmente, el tratamiento acústico integral de las futuras aulas. Los responsables de la empresa adjudicataria detallaron que se requerirán unas treinta y un mil quinientas horas de labor, con picos de hasta setenta trabajadores en el predio. El edificio contará con tecnología de vanguardia, como pisos flotantes de madera maciza, aislación acústica de alto nivel, ascensores eléctricos y sistemas contra incendios, asegurando que los niños y jóvenes de San Juan cuenten con un espacio digno para su formación musical.