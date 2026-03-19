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Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Con fondos propios, la UNSJ avanzará en el postergado edificio de la Escuela de Música. La empresa sanjuanina Galvarini terminará la obra que hace años quedó trunca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN. la UNSJ avanza en la finalización del edificio de la Escuela de Música, una obra largamente esperada por la comunidad universitaria, que comenzará formalmente el próximo 1 de abril y tendrá un plazo de ejecución de 360 días corridos, según se conoció este jueves en conferencia de prensa que dio el rector Tadeo Berenguer.

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La intervención corresponde a la segunda etapa del proyecto y contempla tanto la construcción del bloque de acceso como la finalización integral del edificio existente, incluyendo carpinterías, pisos, climatización, ascensor, cielorrasos y pintura, con especial énfasis en condiciones acústicas y de acondicionamiento térmico acordes a la formación musical.

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La obra será ejecutada por la empresa Galvarini y Asociados Construcciones S.A., seleccionada tras el proceso licitatorio en el que participaron cinco oferentes. La adjudicación se realizó por un monto de $1.602.083.999,71, al resultar la propuesta más conveniente en términos técnicos y económicos.

El proyecto completo surge de un concurso público de diseño y, debido a su envergadura, fue planteado por etapas. La primera de ellas había quedado inconclusa durante años, generando una situación de deterioro y falta de uso de los espacios. La decisión actual de finalizar la obra con fondos propios de la Universidad permitió destrabar su continuidad y acortar los tiempos administrativos asociados al financiamiento externo.

“Es un paso más para hacer realidad un compromiso que asumimos desde el comienzo de nuestra gestión”, destacó Berenguer.

En ese sentido, remarcaron que la finalización del edificio no constituye un logro individual, sino el resultado de una política universitaria que prioriza las necesidades de su comunidad académica. La obra responde a demandas históricas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y se inscribe en una planificación pensada de manera integral para todas las unidades académicas.

Asimismo, subrayaron que la ejecución con recursos propios expresa una decisión política de sostener una gestión activa, orientada a cumplir compromisos y administrar con responsabilidad los recursos públicos, incluso en un contexto económico adverso.

Con esta obra, la UNSJ no solo avanza en infraestructura, sino que reafirma su compromiso con la educación pública de calidad y con el desarrollo cultural de San Juan.

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