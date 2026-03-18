miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Confirmado

La UNSJ firmará el contrato para terminar la Escuela de Música tras casi una década de demoras

El acuerdo con la empresa Galvarini & Asociados Construcciones se firmará este jueves 19 de marzo en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. La obra se reanudará con un presupuesto de $1.864 millones luego de un proceso licitatorio atravesado por impugnaciones entre constructoras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El edificio sin terminar de la Escuela de Música.&nbsp;

El edificio sin terminar de la Escuela de Música. 

La Universidad Nacional de San Juan firmará este jueves 19 de marzo, en el Rectorado, el contrato con la empresa Galvarini & Asociados Construcciones para finalizar la obra de la Escuela de Música, un proyecto que lleva casi una década de demoras.

Lee además
en una reunion con representantes de victimas, diputados abordo el proyecto sobre siniestralidad vial
Debate

En una reunión con representantes de víctimas, Diputados abordó el proyecto sobre siniestralidad vial
dia d para la mineria sanjuanina: de la opacidad de aquel veladero modelo 2010, a la ley del mas fuerte
Análisis

Dia D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte

La reanudación de los trabajos se realizará con un presupuesto actualizado de $1.864.661.879,93 y permitirá destrabar una obra largamente esperada por la comunidad universitaria.

El proceso licitatorio estuvo atravesado por una disputa entre empresas constructoras. En la apertura de sobres se presentaron cinco oferentes y la propuesta más baja fue la de Galvarini & Asociados, que cotizó la obra en $1.602.083.999,71. También participaron Estructuras Oeste, Mateo Constructora, Bilbao Construcciones y PM Construcciones.

Durante la evaluación técnica, tres de esas ofertas fueron descartadas por registrar deudas con el Estado nacional, según los informes solicitados a ARCA. Con esas exclusiones, la comisión evaluadora recomendó la preadjudicación a Galvarini por ser la propuesta económicamente más conveniente.

La decisión fue impugnada por algunas empresas, entre ellas Mateo Constructora, que cuestionó el proceso administrativo y denunció “precio vil”. Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Legales de la universidad rechazó los planteos en el dictamen N.º 038/2026, al considerar que las firmas no cumplieron con un requisito formal del pliego: el depósito de una garantía equivalente al 3% del monto de la impugnación.

Con ese respaldo jurídico, el rectorado resolvió desestimar las impugnaciones y avanzar con la adjudicación definitiva a Galvarini & Asociados.

De qué se trata la obra

El proyecto contempla la finalización integral del edificio bajo criterios de construcción moderna, seguridad y calidad. Entre los trabajos previstos se incluyen refuerzos estructurales y fundaciones adaptadas a las características del suelo, además de sistemas constructivos en seco con aislamiento acústico.

La obra también incorporará carpinterías con doble vidriado hermético y dispositivos de seguridad, como barrales antipánico. A esto se suman nuevas instalaciones eléctricas y de iluminación de bajo consumo, un ascensor sin sala de máquinas y sistemas integrales de prevención contra incendios.

En cuanto a las terminaciones, el edificio contará con pisos de madera maciza, sectores de hormigón alisado de alta resistencia y un cartel institucional de acero inoxidable con iluminación LED.

Seguí leyendo

Un diputado pidió por delivery un rifle de aire comprimido que llegó al Congreso

Cómo piensa el nuevo subjefe de la Policía de San Juan: "La Policía tiene que estar en la calle, se tiene que ver, pero no de una manera desordenada"

Hay fecha para la Sesión Preparatoria en la Cámara de Diputados: los temas que tratarán antes del discurso de Orrego

Reforma electoral: el Gobierno se enfoca en las modificaciones a las PASO

Orrego encabezó el relevo del subjefe de la Policía de San juan, presentó la nueva plana mayor y entregó movilidades

Con un cálculo en redes sociales, Milei explicó que la inflación mayorista está bajando

Nuevo fallo judicial contra la Reforma Laboral

"Demanda interna": el reclamo de la UIA a Javier Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como piensa el nuevo subjefe de la policia de san juan: la policia tiene que estar en la calle, se tiene que ver, pero no de una manera desordenada
Asunción

Cómo piensa el nuevo subjefe de la Policía de San Juan: "La Policía tiene que estar en la calle, se tiene que ver, pero no de una manera desordenada"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Imagen ilustrativa
Uniformado golpeado

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa. Imagen ilustrativa
Gravísmo

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión
Ver para creer

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo
Imágenes

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo

Te Puede Interesar

Tras ser absuelto, la causa que aún le queda pendiente al ex comisario Padilla
Por el beneficio de la duda

Tras ser absuelto, la causa que aún le queda pendiente al ex comisario Padilla

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dia D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte
Análisis

Dia D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte

Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Clima

Jueves con calor en ascenso en San Juan: el verano se resiste a irse

La gran duda que persiste en el SEC, luego de la venta del Libertad a La Anónima
Repercusiones

La gran duda que persiste en el SEC, luego de la venta del Libertad a La Anónima

Qué lugar ocupa San Juan en el mapa de la desocupación nacional
Encuesta

Qué lugar ocupa San Juan en el mapa de la desocupación nacional