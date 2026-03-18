La UNSJ firmará el contrato para terminar la Escuela de Música tras casi una década de demoras

La Universidad Nacional de San Juan firmará este jueves 19 de marzo, en el Rectorado, el contrato con la empresa Galvarini & Asociados Construcciones para finalizar la obra de la Escuela de Música, un proyecto que lleva casi una década de demoras.

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La reanudación de los trabajos se realizará con un presupuesto actualizado de $1.864.661.879,93 y permitirá destrabar una obra largamente esperada por la comunidad universitaria.

El proceso licitatorio estuvo atravesado por una disputa entre empresas constructoras. En la apertura de sobres se presentaron cinco oferentes y la propuesta más baja fue la de Galvarini & Asociados, que cotizó la obra en $1.602.083.999,71. También participaron Estructuras Oeste, Mateo Constructora, Bilbao Construcciones y PM Construcciones.

Durante la evaluación técnica, tres de esas ofertas fueron descartadas por registrar deudas con el Estado nacional, según los informes solicitados a ARCA. Con esas exclusiones, la comisión evaluadora recomendó la preadjudicación a Galvarini por ser la propuesta económicamente más conveniente.

La decisión fue impugnada por algunas empresas, entre ellas Mateo Constructora, que cuestionó el proceso administrativo y denunció “precio vil”. Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Legales de la universidad rechazó los planteos en el dictamen N.º 038/2026, al considerar que las firmas no cumplieron con un requisito formal del pliego: el depósito de una garantía equivalente al 3% del monto de la impugnación.

Con ese respaldo jurídico, el rectorado resolvió desestimar las impugnaciones y avanzar con la adjudicación definitiva a Galvarini & Asociados.

De qué se trata la obra

El proyecto contempla la finalización integral del edificio bajo criterios de construcción moderna, seguridad y calidad. Entre los trabajos previstos se incluyen refuerzos estructurales y fundaciones adaptadas a las características del suelo, además de sistemas constructivos en seco con aislamiento acústico.

La obra también incorporará carpinterías con doble vidriado hermético y dispositivos de seguridad, como barrales antipánico. A esto se suman nuevas instalaciones eléctricas y de iluminación de bajo consumo, un ascensor sin sala de máquinas y sistemas integrales de prevención contra incendios.

En cuanto a las terminaciones, el edificio contará con pisos de madera maciza, sectores de hormigón alisado de alta resistencia y un cartel institucional de acero inoxidable con iluminación LED.