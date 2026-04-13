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Primera Nacional

Con el regreso de Fúnez, San Martín va por la reacción ante Atlanta: hora, posible formación y cómo verlo gratis

Este lunes y desde las 21.30hs, el Verdinegro recibe al conjunto de Villa Crespo. El conjunto sanjuanino buscará cortar la mala racha y reencaminar su temporada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La urgencia manda en Concepción. San Martínde afrontará este lunes un partido clave ante Atlanta por la fecha 9 de la Primera Nacional, con la obligación de volver al triunfo para no seguir cediendo terreno en la Zona B. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Hilario Sánchez.

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El Verdinegro necesita una victoria que le señale otra vez su camino. Luego de un arranque prometedor, el equipo fue perdiendo regularidad y resultados, quedando lejos de las expectativas iniciales. Por eso, este compromiso aparece como una bisagra para recuperar confianza y volver a meterse en la pelea.

Una de las noticias salientes es la presencia de Nazareno Funez entre los convocados. El delantero vuelve a estar a disposición tras su recuperación y podría ser una pieza clave en ofensiva. Además, Nicolás Pelaitay continúa siendo uno de los jugadores con mayor continuidad en el equipo a lo largo del campeonato.

En lo táctico, el entrenador Ariel Martos analiza repetir el esquema con línea de tres en el fondo, acompañado por carrileros con recorrido. Una posible formación incluiría a: Sebastián Díaz Roble; Mauro Osores, Emanuel Aguilera y Manuel Cocca; Facundo Nadalín y Hernán Zuliani por las bandas; Federico Murillo junto a Nicolás Pelaitay en el medio; Sebastián González como enlace; y en ataque Funez junto a Nicolás Iachetti o Bruno Juncos.

El rival tampoco llega en su mejor momento. Atlanta arrastra una serie de derrotas y necesita sumar para aliviar la presión, lo que lo convierte en un adversario peligroso en un duelo de necesitados.

Dónde verlo en vivo y gratis

El partido podrá seguirse en vivo a través de la plataforma LPF Play, el servicio de streaming de la Asociación del Fútbol Argentino, que transmite sin costo los encuentros de la categoría. Solo es necesario registrarse en la aplicación o el sitio web oficial.

Lista de convocados de San Martín:

Sebastián Díaz Roble

Maximiliano Velazco

Mauro Osores

Julián Marchio

Facundo Nadalín

Manuel Cocca

Federico Murillo

Hernán Zuliani

Emanuel Aguilera

Nicolás Pelaitay

Leonardo Monje

Guillermo Acosta

Sebastián Jaurena

Gabriel Hachen

Sebastián González

Carlo Lattanzio

Nazareno Funez

Nicolás Iachetti

Bruno Juncos

Genaro Rossi

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