Condenan al automovilista que mató al volante a un adulto mayor en Plaza de La Joroba

Jorge Alberto Alcayaga, el conductor del auto Honda que el pasado 2 de enero atropelló y le quitó la vida al peatón Horacio Víctor Lucero (80) en Plaza La Joroba , fue condenado este lunes 13 de abril en un juicio abreviado.

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El automovilista admitió que actuó de manera negligente al volante y aceptó la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor. Además, el juez Alberto Caballero , en su resolución, dispuso que Alcayaga no podrá manejar ningún rodado por el plazo de 5 años.

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Nicolás Schiattino y la defensa del acusado, Emilio Donnici Nefa. Los términos fueron presentados al magistrado y este los homologó.

El hecho en Plaza La Joroba

El siniestro ocurrió el pasado 2 de enero, alrededor de las 8 horas, en la esquina de Brasil y Mendoza. Según manifestaron las fuentes, el hombre intentó cruzar la calle Brasil de la vereda sur a la norte. En ese momento fue embestido por el vehículo Honda que era conducido por Alcayaga, quien circulaba por Brasil de oeste a este.

Lucero golpeó contra el capó del auto y cayó al asfalto. La víctima ingresó al Hospital Rawson con heridas gravísimas, precisamente TEC grave, hemoneumotórax y fracturas en su cara. Luchó por su vida durante horas y ese mismo día, a las 22:15, perdió la vida.