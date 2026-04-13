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Capital

Condenan al automovilista que mató al volante a un adulto mayor en Plaza de La Joroba

El conductor admitió su imprudencia en un juicio abreviado. El imputado no irá preso, pero no podrá manejar durante 5 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto Tiempo de San Juan

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El automovilista admitió que actuó de manera negligente al volante y aceptó la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor. Además, el juez Alberto Caballero, en su resolución, dispuso que Alcayaga no podrá manejar ningún rodado por el plazo de 5 años.

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Nicolás Schiattino y la defensa del acusado, Emilio Donnici Nefa. Los términos fueron presentados al magistrado y este los homologó.

El hecho en Plaza La Joroba

El siniestro ocurrió el pasado 2 de enero, alrededor de las 8 horas, en la esquina de Brasil y Mendoza. Según manifestaron las fuentes, el hombre intentó cruzar la calle Brasil de la vereda sur a la norte. En ese momento fue embestido por el vehículo Honda que era conducido por Alcayaga, quien circulaba por Brasil de oeste a este.

Lucero golpeó contra el capó del auto y cayó al asfalto. La víctima ingresó al Hospital Rawson con heridas gravísimas, precisamente TEC grave, hemoneumotórax y fracturas en su cara. Luchó por su vida durante horas y ese mismo día, a las 22:15, perdió la vida.

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