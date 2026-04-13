Condenan al automovilista que mató al volante a un adulto mayor en Plaza de La Joroba

Jorge Alberto Alcayaga, el conductor del auto Honda que el pasado 2 de enero atropelló y le quitó la vida al peatón Horacio Víctor Lucero (80) en Plaza La Joroba, fue condenado este lunes 13 de abril en un juicio abreviado.
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El conductor admitió su imprudencia en un juicio abreviado. El imputado no irá preso, pero no podrá manejar durante 5 años.
Jorge Alberto Alcayaga, el conductor del auto Honda que el pasado 2 de enero atropelló y le quitó la vida al peatón Horacio Víctor Lucero (80) en Plaza La Joroba, fue condenado este lunes 13 de abril en un juicio abreviado.
El automovilista admitió que actuó de manera negligente al volante y aceptó la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor. Además, el juez Alberto Caballero, en su resolución, dispuso que Alcayaga no podrá manejar ningún rodado por el plazo de 5 años.
El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Nicolás Schiattino y la defensa del acusado, Emilio Donnici Nefa. Los términos fueron presentados al magistrado y este los homologó.
El siniestro ocurrió el pasado 2 de enero, alrededor de las 8 horas, en la esquina de Brasil y Mendoza. Según manifestaron las fuentes, el hombre intentó cruzar la calle Brasil de la vereda sur a la norte. En ese momento fue embestido por el vehículo Honda que era conducido por Alcayaga, quien circulaba por Brasil de oeste a este.
Lucero golpeó contra el capó del auto y cayó al asfalto. La víctima ingresó al Hospital Rawson con heridas gravísimas, precisamente TEC grave, hemoneumotórax y fracturas en su cara. Luchó por su vida durante horas y ese mismo día, a las 22:15, perdió la vida.