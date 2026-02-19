jueves 19 de febrero 2026

Judiciales

Imputan y le prohíben manejar al hombre que atropelló y mató a un jubilado en Plaza La Joroba

La Fiscalía le solicitó al juez que le retirara el carnet de manera preventiva porque el conductor dijo tener Parkinson y otras patologías médicas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El imputado se negó a ser fotografiado por la prensa y le solicitó al juez que no lo hagan. El juez no dio a lugar y dejó al fotógrafo de este medio hacer su trabajo.

El imputado se negó a ser fotografiado por la prensa y le solicitó al juez que no lo hagan. El juez no dio a lugar y dejó al fotógrafo de este medio hacer su trabajo.

El siniestro fatal ocurrió el pasado 2 de enero en la esquina de Brasil y Mendoza, en Capital. Lucero estaba cruzando la calle cuando fue atropellado por este vehículo conducido por Alcayaga. El jubilado, de 80 años, fue trasladado de urgencia al hospital y después perdió la vida.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 11.34.54
Juez de Garantías Alberto Caballero

Juez de Garantías Alberto Caballero

El caso pasó a una etapa de investigación y este jueves se realizó la audiencia de formalización. La Fiscalía, compuesta por Emiliano Pugliese, Nicolás Schiattino y Roberto Ginsberg, llegó a la conclusión -con las pericias realizadas- que Alcayaga, manejando de manera temerosa y negligente, atropelló a Lucero.

Además de la solicitud de imputación y las medidas coercitivas, el MPF le pidió al juez la medida cautelar de que Alcayaga no pueda manejar por el plazo de 45 días. Argumentaron que la sociedad corre riesgo si una persona como Alcayaga sigue conduciendo, ya que presenta diferentes patologías médicas, entre ellas Parkinson.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 11.34.53
Fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

Fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

La Fiscalía manifestó que, a pesar de que EMICAR le renovó el carnet a Alcayaga en septiembre de 2025 por el plazo de dos años, no quiere decir que sea una persona que pueda manejar. Por esta razón, han solicitado a la empresa que remita los exámenes psicofísicos para confirmar sus condiciones.

El magistrado Caballero dio lugar a este pedido y le prohibió manejar a Alcayaga por el plazo de 45 días, explicándole que si incumple con esta medida será detenido de manera inmediata. También le dictó diferentes medidas coercitivas, como no entorpecer la investigación y someterse al proceso, presentarse una vez por mes en la Comisaría 3ra y no podrá salir del país sin autorización del juez.

El imputado, que dijo dedicarse a proveer equipamiento hospitalario, se definió como una persona formada y moral. Lamentó lo que sucedió y dijo estar a derecho.

image
Él era Horacio Lucero, el hombre que fue atropellado en Plaza La Joroba.

Él era Horacio Lucero, el hombre que fue atropellado en Plaza La Joroba.

