viernes 13 de febrero 2026

Violencia

Un hombre se atrincheró en su casa de Capital y fue reducido con una pistola taser

El tenso momento ocurrió este jueves. Personal del GERAS tuvo que actuar ya que el atrincherado efectuó un disparo intimidatorio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En qué casos se han usado las pistolas Taser en San Juan, desde su habilitación en la provincia.

Este jueves por la siesta en el barrio Municipal, en Capital ocurrió un grave episodio. Un hombre de 50 años se atrincheró en el interior de su casa y tuvo que trabajar el Grupo Especial de Rescate y Acción de San Juan (GERAS) para reducirlo. La novedad es que los efectivos actuaron reduciéndolo con una pistola taser.

La esposa del hombre llamó al 911 contando lo ocurrido y dijo que su marido quería quitarse la vida, detallando que tenía un arma de fuego. De inmediato acudieron efectivos de la comisaría 28va y posteriormente se sumó el GERAS.

Según confiaron fuentes policiales, el hombre es depresivo con tratamiento. Este jueves, el hombre tuvo una crisis y se encerró en su pieza con el arma de fuego.

Desde el GERAS dijeron que un efectivo capacitado en negociación intentó establecer diálogo para que depusiera su actitud. La negociación se extendió hasta cerca de las 17 horas. El hombre no quiso saber nada. Ahí disparó un arma de manera intimidatorio y la fuerza comenzó a utilizar otro método para calmar la situación.

Los uniformados redujeron al hombre utilizando una pistola taser y no le provocaron lesiones de gravedad.

