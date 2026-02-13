viernes 13 de febrero 2026

Tentativa de homicidio

Atacó a balazos a su vecino y no lo mató de milagro en Capital: extendieron su estadía en el penal

Se trata de Ángel Paulo Neira. En noviembre de 2024 protagonizó un violento suceso donde casi pierde la vida Ezequiel Guzmán. En la misma causa está siendo investigada la pareja de Neira, Flavia Vargas, por abuso de arma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ángel Paulo Neira y Flavia Vargas

Ángel Paulo Neira, el pasado noviembre de 2024, cometió un grave hecho en Capital. En medio de una gresca atacó a balazos a un hombre, identificado como Ezequiel Guzmán, y lo dejó al borde de la muerte.

En un primer momento cayó su pareja Flavia Vargas, donde también se la señaló de haber estado presente el día que ocurrió la agresión. No se la acusó de haber agredido a Guzmán, pero sí de realizar disparos con un arma de fuego. Por tal razón quedó en la mira por abuso de arma.

Días después cayó Neira, tuvo la audiencia en su contra y el fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales N°3 le solicitó a la jueza que este quede imputado por tentativa de homicidio. Además, solicitó la prisión preventiva.

Durante el 2025 se realizaron diferentes audiencias para ampliar la preventiva de Neira, pero también se llevaron a cabo audiencias dónde él supuestamente iba a aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado. Siempre fallaron y las audiencias terminaban suspendidas.

Ahora, a más de un año del caso, este 12 de febrero se llevó a cabo una nueva audiencia donde la Fiscalía volvió a solicitar la prórroga de la prisión preventiva para Ángel Paulo Neira por el plazo de 4 meses. La defensa solicitó que quede en libertad o cumpla la medida con prisión domiciliaria.

La jueza de Garantías, Flavia Allende, dio a lugar a lo solicitado por fiscalía y la extendió por otros dos meses. Cabe destacar que ya hay fecha para el control de acusación contra Neira y Vargas, esa audiencia está pactada para el próximo 4 de marzo.

