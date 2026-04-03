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San Cristóbal

Conmoción por el crimen en una escuela: el menor no será juzgado, pero seguirá en un instituto

El adolescente acusado por el asesinato de un alumno de 13 años no puede ser juzgado por su edad. La Justicia determinó que el menor seguirá alojado en un instituto mientras avanza la investigación. El hecho ocurrió dentro de una escuela y generó conmoción en todo el país.

Por Agencia NA
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El crimen que conmocionó al país dentro de una escuela de Santa Fe sumó un nuevo capítulo judicial. El adolescente acusado por el asesinato de Ian Cabrera, de 13 años, fue declarado no punible, aunque continuará alojado en un instituto de menores mientras avanza la investigación.

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La audiencia de atribución de cargos se realizó este lunes en los tribunales de San Cristóbal, donde se analiza el caso caratulado como “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego”.

Qué resolvió la Justicia

Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el menor imputado —identificado como Gino C.— no puede ser juzgado ni recibir una medida privativa de la libertad debido a su edad, en el marco de la legislación vigente.

No tenemos ninguna pretensión punitiva porque es no punible ante la ley”, explicaron los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra en conferencia de prensa.

La situación responde a que la nueva legislación penal juvenil aún no entró en vigencia —lo hará recién el 5 de septiembre— por lo que el caso se rige por la actual Ley 22.278.

Pese a esto, el adolescente continuará alojado en un instituto de menores de Santa Fe, donde es evaluado por un equipo interdisciplinario.

Desde la Fiscalía indicaron que el caso presenta múltiples aristas. “Es una investigación muy compleja”, señalaron, y agregaron que en pocos días lograron reconstruir parte de los hechos previos y posteriores al ataque.

Además, destacaron que el episodio habría tenido cierto grado de planificación y estaría atravesado por vínculos personales, familiares y relaciones en redes sociales, todos aspectos que siguen bajo análisis.

El entorno del acusado y la causa

El joven permanece acompañado por su padre y su situación futura aún debe definirse. Según explicó la abogada Mariana Oroño, podría ser derivado a un establecimiento con medidas curativas.

Hasta el momento, la familia del acusado no mantuvo contacto con los familiares de la víctima, quienes tampoco participaron de la audiencia.

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Allanamientos y avance de la causa

En paralelo, la investigación incluyó allanamientos en el domicilio del adolescente, realizados por la Policía de Santa Fe y posteriormente por la Policía Federal.

Los procedimientos se llevaron a cabo tanto en la vivienda como en un comercio familiar ubicado en el mismo terreno. Hasta ahora, no se informó oficialmente qué elementos fueron secuestrados.

El caso sigue en etapa investigativa y continúa generando conmoción a nivel nacional, especialmente por haber ocurrido dentro de un ámbito escolar.

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