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No tenía mermelada

Escapó, lo atraparon dentro de una escuela de Rawson y le encontraron un frasco con marihuana

Fue detenido tras provocar disturbios en la vía pública y escapar de la Policía en Rawson. Los efectivos lo redujeron dentro de una escuela y le secuestraron 43 gramos de marihuana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un joven de 18 años fue detenido tras provocar disturbios en la vía pública, intentar escapar de la Policía y ser reducido dentro de una escuela de Rawson. Durante el procedimiento, los efectivos le secuestraron un frasco con 43 gramos de marihuana. Intervino el fuero federal y también quedó vinculado a un expediente contravencional.

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De acuerdo a lo informado por fuentes policiales este viernes por la tarde, el procedimiento fue llevado adelante por personal del Cuerpo Especial de Vigilancia de la Policía de San Juan. Los uniformados observaron al sujeto, identificado como Riveros, generando disturbios en la vía pública y, al intentar entrevistarlo, el joven emprendió la fuga.

La persecución culminó en el interior de la Escuela de Comercio Dr. Santiago Cortinez, donde finalmente fue aprehendido por los efectivos. En ese momento, al realizarle un palpado de urgencia, los agentes encontraron entre sus pertenencias un frasco que contenía 43 gramos de marihuana.

Posteriormente, intervino personal de la División de Drogas Ilegales, que llevó adelante las tareas de campo y confirmó que se trataba de cannabis.

Riveros quedó vinculado a un legajo judicial con intervención del Juzgado Federal, mientras que en paralelo se le inició un expediente contravencional por infringir los artículos 98, 109, 113, 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del Segundo Juzgado de Faltas.

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