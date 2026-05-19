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Protocolo

Tras el incidente de la nena con un arma blanca en la escuela, qué ordenan desde el Ministerio de Educación

Educación recordó cuál es el procedemiento a seguir ante hechos que alteran la convivencia escolar, luego de que trascendiera el caso de Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Ministerio de Educación recordó el protocolo que se aplica en casos de situaciones complejas dentro de las escuelas.

El Ministerio de Educación recordó el protocolo que se aplica en casos de "situaciones complejas" dentro de las escuelas.

Luego del episodio ocurrido en la escuela Domingo French, en Sarmiento, donde una alumna fue señalada por ingresar presuntamente con un arma blanca, el Ministerio de Educación de San Juan difundió detalles sobre el protocolo que se aplica ante situaciones complejas dentro de las instituciones educativas. La cartera explicó cómo se activa el mecanismo de intervención, qué organismos participan y cuáles son las medidas de contención y seguimiento previstas para resguardar a estudiantes y docentes.

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Cabe recordar que, el episodio ocurrió este lunes y derivó en la activación inmediata del protocolo institucional. Según relató la directora del establecimiento, Erika Páez, fueron los propios estudiantes quienes alertaron a las autoridades sobre la presunta presencia del arma. A partir de allí, la menor fue apartada preventivamente del grupo, se convocó a su familia y también intervino la Policía, que revisó sus pertenencias sin hallar elementos cortantes.

Mientras continúa la investigación interna y se analizan otros hechos surgidos durante las entrevistas con alumnos, desde el Ministerio difundieron detalles de la “Guía de Procedimientos frente a Situaciones de Complejidad”, normativa vigente ratificada mediante la Resolución N° 6515/ME.

De acuerdo a la cartera educativa, el protocolo se activa de manera inmediata cuando se detecta o sospecha una situación que pueda afectar la integridad psicofísica de estudiantes, docentes o cualquier integrante de la comunidad educativa. Entre los casos contemplados figuran sospechas de portación de armas, intimidaciones, acoso entre pares y otros episodios de violencia o conflictividad.

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El procedimiento contempla, en términos generales, cuatro etapas de intervención. La primera apunta al resguardo de los estudiantes involucrados y del resto de la comunidad escolar. En situaciones vinculadas a armas, además, se separa al alumno señalado junto a sus pertenencias, priorizando la escucha, la contención y la investigación del contexto.

Posteriormente, las autoridades escolares deben informar a las familias, al equipo directivo y al propio Ministerio de Educación. Dependiendo de la gravedad o características del caso, también se da intervención a organismos externos como la Policía de San Juan, Policía Federal, ANIVI, CAVIG o la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

El protocolo también prevé medidas de “posvención”, orientadas a reconstruir el clima escolar luego del episodio. Estas acciones incluyen tareas de acompañamiento socioemocional, escucha activa y seguimiento tanto para los alumnos involucrados como para sus compañeros, familias y docentes, a través de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

Además, la normativa establece que, de ser necesario, puede constituirse un Consejo de Convivencia Escolar dentro de la institución. Este espacio reúne a directivos, docentes y familias para debatir medidas y asumir compromisos conjuntos vinculados al cuidado y la convivencia de los estudiantes.

Desde Educación señalaron además que la normativa actualmente se encuentra en revisión y actualización, con el objetivo de adaptarla a las nuevas situaciones de complejidad que se presentan en las escuelas.

En paralelo, la cartera educativa destacó el trabajo preventivo que se desarrolla mediante el Programa Provincial de Bienestar Escolar, una iniciativa que busca fortalecer la convivencia y generar entornos escolares saludables. El programa trabaja sobre cuatro ejes: habilidades socioemocionales, aulas diversas, redes que cuidan y acuerdos institucionales.

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