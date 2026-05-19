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"Hilos de Revolución": una gala patria que entrelaza memoria, danza y emoción

Las entradas se entregarán de manera presencial el jueves 21 de mayo, de 10:00 a 14:00 hs y de 16:00 a 20:00 hs en boletería del Teatro del Bicentenario. Se entregarán hasta 2 entradas por persona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, invita a la comunidad a disfrutar de la Gala Patria “Hilos de Revolución”. La actividad se llevará adelante en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Esta propuesta artística celebra la construcción de nuestra identidad nacional a través de la danza, la música y la actuación.

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Las funciones se realizarán el domingo 24 de mayo a las 20:30 hs y el lunes 25 de mayo a las 19:00 hs en el Teatro del Bicentenario, en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

“Hilos de Revolución” toma la metáfora del tejido para contar cómo se fue construyendo la patria. La obra homenajea a las personas que, desde distintos lugares y realidades, aportaron con sus historias, luchas y sueños a la formación de nuestra identidad colectiva.

Como un gran telar en movimiento, la puesta entrelaza memorias y emociones para reflejar el legado de libertad que marcó el nacimiento de la Nación y que continúa siendo el punto de partida de las generaciones futuras.

Dividida en una obertura y tres actos, la obra propone un recorrido emotivo por las distintas voces, paisajes y experiencias que dieron vida a la Revolución de Mayo, a través de una puesta escénica que conjuga sensibilidad, fuerza y espíritu patriótico.

Las entradas se entregarán de manera presencial el jueves 21 de mayo, de 10:00 a 14:00 hs y de 16 a 20hs en boletería del Teatro del Bicentenario. Se entregarán 2 entradas por persona hasta agotar stock.

FUENTE: Sí San Juan

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