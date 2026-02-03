martes 3 de febrero 2026

En Santa Fe

Un hombre murió luego de ser atacado por un enjambre de avispas

El hombre tenía 62 años. Su esposa y su cuñada también sufrieron picaduras, pero recibieron atención médica y lograron recuperarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un enjambre de avispas le causó la muerte a un hombre en Santa Fe.

Un trágico hecho generó conmoción en las últimas horas en la provincia de Santa Fe. Un hombre murió tras sufrir un ataque de avispas mientras circulaba junto a familiares por un campo cercano a San Carlos Centro.

El hecho sucedió este sábado, cerca de las 18, cuando un hombre, llamado Benito Fernández, de 62 años, se trasladaba en su automóvil por el paraje conocido como Olivares, acompañado por su esposa y su cuñada.

Según indicaron fuentes del caso, los ocupantes lograron descender del automóvil y el hombre cayó inconsciente de manera inmediata, lo que refuerza la hipótesis de una reacción alérgica grave, posiblemente un shock anafiláctico, provocado por las picaduras.

En tanto, el resto de los acompañantes sufrieron lesiones de distinta consideración, el caso fatal puso el foco en los riesgos de las reacciones alérgicas a picaduras de insectos, que pueden desencadenar cuadros críticos en pocos minutos.

Tras lo sucedido, una de las mujeres logró comunicarse telefónicamente con sus familiares, quienes acudieron y trasladaron a las dos mujeres al hospital local.

Las autoridades recaban información para determinar con precisión las circunstancias del trágico hecho, mientras los profesionales de la salud recomiendan extremar los cuidados en zonas rurales, especialmente al circular con ventanillas abiertas. Asimismo, recomendaron acudir de inmediato a un centro médico ante síntomas como dificultad para respirar, mareos o pérdida de conciencia tras una picadura.

FUENTE: Crónica

